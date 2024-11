La serie Xiaomi 14 è ufficialmente tra le prime in Europa a ricevere Android 15, subito dopo i dispositivi Google Pixel. Questo aggiornamento porta l’ azienda ai vertici per quanto riguarda la distribuzione della nuova versione del sistema operativo. Reso disponibile a livello globale, nonostante il rilascio sia avvenuto in ritardo rispetto agli anni precedenti. L’azienda cinese ha anticipato molti concorrenti, rendendo l’aggiornamento fruibile per i modelli Xiaomi14, Xiaomi14Pro e Xiaomi14Ultra con la build OS1.1.4.0.VNCEUXM. Gli utenti europei, che in passato avevano dovuto attendere più a lungo per provare le ultime novità Android, possono ora accedere rapidamente all’aggiornamento tramite il tradizionale sistema OTA (Over-The-Air).

Procedura manuale e guide per i clienti Xiaomi

Android 15 per Xiaomi, però, non include la versione aggiornata HyperOS 2.0, che Xiaomi ha introdotto solo per il mercato cinese. Il marchio ha infatti continuato a mantenere in Europa la versione HyperOS 1.1. Ciò significa che alcune delle funzionalità avanzate riservate al pubblico cinese non saranno disponibili. Ma gli europei potranno comunque beneficiare di diversi miglioramenti. Il pacchetto di Android 15 infatti apporta cambiamenti piuttosto positivi all’interfaccia grafica e risolve bug nelle schermate di blocco e nell’area delle app recenti. Offrendo così un’esperienza d’uso più stabile e fluida.

Per chi non vuole aspettare l’aggiornamento automatico, Xiaomi permette anche un’installazione manuale del pacchetto. Coloro che sono interessati possono scaricare il file dell’aggiornamento e installarlo seguendo una serie di semplici passaggi. Dopo aver terminato il download occorre accedere alla sezione “Il mio dispositivo” nelle impostazioni di sistema. Da qui abilitare le funzioni avanzate, e infine selezionare il file appena scaricato per completare l’aggiornamento.

Xiaomi si conferma quindi tra i marchi più attenti alle esigenze dei suoi clienti europei. Anche grazie al supporto costante tramite guide online che aiutano a gestire i device in modo ottimale. Sul sito ufficiale, gli utenti possono trovare indicazioni utili su aggiornamenti, backup e reset del dispositivo. Garantendo un’esperienza Android al passo con le ultime novità di Google.