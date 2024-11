Truffa con un messaggio incredibile: in molti ci sono cascati subito

Purtroppo capita ogni giorno di ricevere delle e-mail che potrebbero risultare ambigue per il contenuto che presentano. L’indecisione degli utenti spesso è lampante: cosa bisogna fare in questi casi? Tutto diventa ancora più complicato quando all’interno del testo si parla di un pacco in attesa o di un famoso negozio online. Tutti devono sapere che potrebbe trattarsi di una truffa.

A chi non è mai capitato di ricevere un’e-mail che sembra arrivare dalla banca, da un corriere o magari da un famoso negozio online? Questi avvisano di un problema urgente o promettono un premio speciale, ma dietro c’è spesso una truffa. Questo tipo di frode si chiama phishing, ed è più comune di quanto si pensi.

Come agiscono i truffatori

Le e-mail di phishing sono studiate per sembrare autentiche. Usano loghi e nomi di aziende conosciute, cercano di metterti fretta con messaggi del tipo: “Il tuo account sarà bloccato” o “Clicca qui per ricevere il tuo premio”. Di solito, ti invitano a fare due cose pericolose: cliccare su un link o scaricare un allegato.

Se clicchi sul link, verrai portato su un sito che sembra quello della banca o del negozio, ma in realtà è un falso. Qui ti chiedono di inserire dati come la password o il numero della carta di credito. Se scarichi l’allegato, potresti installare un virus che ruba informazioni dal tuo computer.

Come difendersi da una truffa del genere

Non devi essere un esperto di tecnologia per proteggerti da queste truffe. Basta un po’ di attenzione e qualche accorgimento: