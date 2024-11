Google Keep sta preparando una nuova funzionalità che promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro schizzi e disegni. Stiamo parlando della modalità “Aiutami a disegnare”, attualmente ancora in fase di sviluppo. Si tratta di una novità davvero interessante. In quanto si avvale delle moderne funzionalità dell’ IA. Insomma, l’intelligenza artificiale sarà utilizzata per migliorare e perfezionare i disegni a mano libera. Anche se non è ancora completamente operativa, tutto ciò è già stato avvistato nella versione 5.24.462.04.90 dell’applicazione. Essa consentirà quindi di intervenire sui propri schizzi, aggiungendo dettagli ed effetti vari grazie all’AI.

Google Keep: in arrivo un futuro ricco di innovazioni

Dopo aver disegnato una bozza, si avrà la possibilità di selezionare un’area di interesse. Da qui basterà cliccare su “Aiutami a disegnare”. A questo punto, si apre una finestra che permette di scegliere tra diversi stili. Come ombreggiature a matita colorata, linee in inchiostro o grafiche vettoriali. Il sistema applica automaticamente lo stile scelto, migliorando il disegno originale. Questo strumento, fa parte di una più ampia modalità “text to sketch” che mira a semplificare e ampliare le possibilità creative per chi utilizza l’app per prendere appunti o sviluppare idee grafiche.

Questa novità si inserisce all’ interno di un piano di evoluzione più ampio per Google Keep. La piattaforma infatti, di recente, ha ricevuto un restyling importante, introducendo un’interfaccia più moderna e in linea con il design “Material You”. In aggiunta, la modalità di scrittura a mano, che sarà rilasciata a breve, si integra perfettamente con queste nuove capacità grafiche.

Anche se i test non permettono ancora di visualizzare i risultati finali generati dall’AI, l’introduzione di queste funzionalità suggerisce che Google Keep si stia preparando a diventare una piattaforma sempre più versatile. Grazie a cui gli utenti potranno mettere in altro e sfruttare, ancora di più, la loro creatività digitale.