Codice della Strada: nuove regole e tolleranza zero per l'alcol

Era nell’aria e infatti a quanto pare sta succedendo: il Codice della Strada sta per integrare una sorta di riforma. Al momento è in atto una discussione in Senato e tra le novità principali dovrebbe esserci un ulteriore provvedimento in merito alla guida in stato di ebrezza. Le regole infatti verranno inasprite per chi infrange la legge e tra le integrazioni ci sarà anche l’obbligo di utilizzare dei dispositivi alcolock per chi è recidivo.

Codice della Strada: ecco cosa cambia per chi guida sotto l’effetto dell’alcol

Le sanzioni variano in base al tasso alcolemico rilevato durante i controlli:

0,5 – 0,8 g/l : multa da 573 a 2.170 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

: multa da 573 a 2.170 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi; 0,8 – 1,5 g/l : è prevista una sanzione in questo caso che va da 800 a 3.200 euro. È previsto inoltre il carcere fino ad un periodo di 6 mesi. Per la patente invece viene disposta la sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a un anno;

: è prevista una sanzione in questo caso che va da 800 a 3.200 euro. È previsto inoltre il carcere fino ad un periodo di 6 mesi. Per la patente invece viene disposta la sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a un anno; Più di 1,5 g/l: in questo caso la multa aumenta e va da 1.500 a 6.000 euro. Anche in tale situazione caso è previsto l’arresto da 6 mesi a un anno. Stessa cosa per la sospensione della patente da 1 a 2 anni.

Ma le conseguenze non finiscono qui. Per chi supera un tasso alcolemico di 0,8 g/l, scatterà l’obbligo di guida esclusivamente con veicoli dotati di alcolock per un periodo che va da due a tre anni, a seconda della gravità del reato.

Come funziona l’alcolock?

Questo dispositivo, simile a un etilometro, è collegato al sistema di avviamento dell’auto. Prima di partire, il conducente deve soffiare nell’apparecchio. Se non viene rilevata alcuna traccia di alcol, il veicolo si avvia; altrimenti, resta bloccato.

Nel caso in cui il colpevole sarà beccato e condannato, l’installazione dell’alcolock sarà a suo carico. Tutte le auto di nuova generazione dovrebbero avere già la predisposizione per l’istallazione dello strumento. Siamo certamente di fronte ad una misura drastica che però ridurrà in ogni modo le tragedie che avvengono le strade italiane.