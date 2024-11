Le truffe online non sono una cosa nuova, ma mano a mano che si va avanti diventano sempre più ingegnose. Amazon ha registrato un aumento dei tentativi di frode che si concentrano principalmente sugli utenti Prime e la situazione sta diventando davvero preoccupante.

Attenzione! Amazon non offre queste promozioni

Nel 2020 aveva creato scalpore una truffa che aveva per esca un iPhone 12 Pro in regalo. Quattro anni dopo, di recente, è arrivata un’email che sembra emulare quella truffa, solamente che questa volta l’esca è un iPhone 16 Pro. Mentre nel 2020 questo tentativo di phishing arrivava tramite sms, ad oggi la truffa si presenta tramite email. L’oggetto di questa mail è: “Festeggiare l’anniversario di Amazon con un iPhone 16 Pro”. La mail in questione invita gli utenti a partecipare ad un sondaggio per poter ricevere un iPhone 16 Pro.

Anche se il messaggio sembra innocuo, ci sono diversi segnali che mettono in allerta gli utenti. Come dicevamo precedentemente, l’email invita gli utenti a rispondere a un sondaggio entro 24 ore, promettendo come premio un oggetto davvero speciale. Peccato che se si clicca sul link per partecipare, si aprirà una pagina molto simile a quella di Amazon. In questa pagina fake verrà richiesto all’utente di inserire informazioni sensibili, come l’indirizzo e dati della carta di credito, e sarà richiesto anche un pagamento di 2 euro con la giustificazione di un rimborso per le spese di spedizione.

Purtroppo i fenomeni di phishing sono sempre più frequenti e non c’è soltanto il rischio di ritrovarsi con il conto corrente svuotato o abbonamenti indesiderati, ma si può anche arrivare al furto d’identità. Con email simili a quella in questione vi invitiamo a prestare la massima attenzione, a controllare sempre il mittente, a non interagire con il contenuto e a cancellarle subito. Fate molta attenzione a questa truffa decisamente pericolosa, potrebbe riservarvi brutte sorprese.