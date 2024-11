Telegram ha rilasciato un altro aggiornamento molto sostanzioso. In corrispondenza di novembre arriva un nuovo aggiornamento dell’app di messaggistica istantanea che ha come focus principale la funzioni video integrata.

Il più importante sembra essere legato alla qualità dei video, da adesso Telegram durante l’upload di un video si baserà sulla qualità della connessione degli utenti, in modo da risparmiare dati e caricare i video più velocemente. Ovviamente questa scelta potrà essere fatta anche manualmente, scegliendo tra Alta, Media o Bassa.

Già da qualche anno ormai i video su Telegram permettono all’utente di scegliere la velocità di riproduzione preferita. Con l’ultimo aggiornamento arrivano nuove opzioni per accedere in modo più semplice alla regolazione di tale velocità. Telegram ci permetterà di attivare la velocità 2x tenendo premuto sul lato destro dell’interfaccia video, e di accelerare a 2.5x scorrendo gradualmente verso destra. Infine per tornare alla velocità normale ci basterà rilasciare il video dal display.

Non solo novità per i video, Telegram migliora anche la messaggistica

Telegram ha portato migliorie anche dal punto di vista della messaggistica. Da adesso gli utenti potranno visualizzare un timestamp, il quale fornisce informazioni su quando il messaggio è stato modificato l’ultima volta. Infatti sempre grazie a questo aggiornamento si potranno aggiungere media ai messaggi già inviati, accedendo all’opzione di modifica. Molto utile, grazie ad essa non bisognerà più eliminare il messaggio e inviarlo da capo con i media che si intendevano allegare.

Fino ad adesso, i bot potevano inviare fino a 30 messaggi al secondo ai loro utenti, in modo gratuito. Grazie all’update, i bot potranno abilitare limiti di messaggi aumentati e inviare fino a 1000 messaggi al secondo. Infine troviamo una miglioria per i gruppi, i proprietari di potranno usufruire del nuovo formato #hashtag@username per hashtag che mostrano solo post e storie dalla stessa chat quando vengono toccati. Rendendo più semplice localizzare contenuti all’interno di chat specifiche.

L’aggiornamento a questa nuova versione di Telegram è disponibile tramite Play store per i dispositivi Android, e tramite App Store per quanto riguarda i device Apple. Vi consigliamo di correre ad aggiornare l’app, data la mole di novità che ha da offrire.