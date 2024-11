La presentazione del OnePlus V-Flip, il nuovo smartphone pieghevole della casa cinese, non avverrà nel 2024 come inizialmente previsto. Infatti, il suo lancio è stato posticipato per il secondo trimestre del 2025. Collocandosi quindi tra aprile e giugno. Almeno stando a quanto riportato dal leaker cinese Digital Chat Station sul social Weibo.

Questa scelta sembra rappresentare un cambio di strategia per OnePlus che dopo il successo del OnePlusOpen, punta a consolidare la sua offerta nel settore dei pieghevoli.

OnePlus e il mercato dei pieghevoli: tra sfide e opportunità

Il OnePlus V Flip sarà caratterizzato da un design a conchiglia. Uno stile che lo mette in diretta competizione con altri giganti tecnologici. Come, ad esempio, il Samsung Galaxy Z Flip6. Nonostante le aspettative iniziali la decisione di rimandare il lancio potrebbe essere legata a necessità tecniche o di mercato. La volontà di perfezionarlo ulteriormente, ad esempio, potrebbe essere alla base di questa scelta. Magari per cercare di renderlo più competitivo. Una decisione che lascia comunque spazio a possibili sorprese nei prossimi mesi.

Le voci sul OnePlus V Flip sono iniziate a circolare già all’inizio del 2024. Alcuni analisti avevano ipotizzato che il dispositivo potesse essere una nuova prova dell’ OPPOFind N5Flip. Ovvero un altro pieghevole a conchiglia mai arrivato sul mercato. Ad ogni modo, malgrado la presunta decisione di OPPO di ritirarsi dal settore dei pieghevoli a causa di problemi di guadagno, sembra che OnePlus abbia preferito sviluppare un progetto completamente autonomo.

Insomma, nonostante l’incertezza, il 2025 potrebbe diventare un anno fondamentale per OnePlus. La decisione di rimandare il lancio potrebbe permettere al marchio di affinare ulteriormente il dispositivo, rispondendo alle aspettative dei numerosi utenti. Nel frattempo, si attendono conferme ufficiali e nuovi dettagli che possano svelare le caratteristiche tecniche e il prezzo del V Flip, un modello destinato sicuramente a far parlare ancora di sé.