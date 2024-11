Se state cercando una nuova promozione da attivare sul vostro numero di telefono, una possibilità che certamente dovete prendere in considerazione è rappresentata da Fastweb, l’operatore italiano vestito di giallo infatti garantisce un servizio davvero ineccepibile che gli è valso un nome decisamente altisonante in questa tipologia di mercato, il merito va tutto ad un’infrastruttura davvero ben costruita e soprattutto affidabile, in grado di garantire prestazioni davvero di altissimo livello, non a caso il provider recentemente ha ricevuto il premio per la rete Internet più veloce attualmente disponibili in Italia.

Di conseguenza, Fastweb punta forte sulla propria connessione Internet che è immancabile in tutte le sue promozioni sia dal punto di vista mobile che dal punto di vista casa, il 5G è infatti un punto imprescindibile in ogni offerta messa a disposizione degli utenti che dunque possono godere del massimo della velocità, ovviamente se hanno un dispositivo compatibile.

Sul sito ufficiale di Fastweb sono disponibili tantissime promozioni tra le quali ne abbiamo una che risulta essere attualmente la più venduta nonché la più conveniente, vediamo insieme che cosa offre.

Tutto a basso prezzo

La promozione in questione garantisce a chi la sottoscrive ben 200 GB di traffico dati in connessione 5G di Fastweb uniti a 100 SMS verso tutti e minuti illimitati verso tutti, il costo da corrispondere ogni mese equivale a 9,95 € e tutto il resto è gratuito, di conseguenza potrete scegliere se ricevere la Sim fisica a casa o attivare una eSIM senza pagare nessun costo aggiuntivo, l’attivazione è molto semplice in quanto si può effettuare direttamente sul sito ufficiale di Fastweb dalla pagina dedicata alla scheda.

Se siete interessati, dunque tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale di Fastweb e procedere con l’attivazione della promo in questione, dopodiché il gioco sarà fatto e avrete a disposizione quanto descritto sopra, ovviamente prestate attenzione che il vostro smartphone supporti anche la rete in 5G altrimenti sarete vincolati a quella 4G.