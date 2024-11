Volete un Bimby di Vorwerk, ma non avete il denaro necessario per il suo acquisto? allora potete fare affidamento direttamente su un modello di casa Cecotec, stiamo parlando del Mambo Touch con caraffa Habana, che oggi su Amazon può essere vostro con un risparmio davvero notevole sul valore originario di listino.

Il prodotto viene commercializzato con una buonissima dotazione di accessori di vario genere, infatti al suo interno si possono trovare ben due caraffe, intercambiabili, per riuscire a svolgere più operazioni in contemporanea. Il controllo avviene direttamente tramite applicazione mobile, disponibile sia per iOS che Android, oppure affidandosi al piccolo schermino posto esattamente al centro del device stesso (controllabile tramite la rotellina sulla destra).

Cecotec: il robot da cucina in stile Bimby costa poco su Amazon

Una vera e propria occasione per tutti gli utenti che avrebbero sempre voluto acquistare un Bimby, il Cecotec Mambo Touch è disponibile in questi giorni su Amazon con una promozione da non perdere: il suo listino di 400 euro viene scontato di 110 euro, fino ad arrivare a spendere solamente 290 euro, mediante la pressione di questo link.

Le sue dimensioni non sono eccessive, se considerate che comunque raggiungono 44,5 x 29 x 32,5 centimetri, con una capacità della vaschetta di circa 3,3 litri complessivi, ed una potenza di 1500W. Sono ben 37 le funzioni che lo stesso robot può raggiungere, uno strumento assolutamente unico e versatile che può letteralmente svoltare la vostra esperienza di cucina. La caraffa, come vi abbiamo anticipato, è realizzata in acciaio inox di alta qualità, adatta per la pulizia sia manuale che in lavastoviglie; la caraffa Havana, invece, presenta un rivestimento ceramico con antiaderenza elevata, così da riuscire a raggiungere risultati eccellenti nella maggior parte delle operazini richieste.