Le offerte Amazon Black Friday stanno letteralmente impazzando, attive fino al 2 dicembre, ma con scorte estremamente limitate che potrebbero terminare anzitempo, e coinvolgono tantissimi dispositivi di ottima qualità generale. Tra questi, ad esempio, possiamo trovare il Garmin Forerunner 55, uno smartwatch pensato principalmente per utilizzo sportivo, ma che nasconde al proprio interno anche una buona dotazione di funzionalità “smart”.

Il prodotto, disponibile ormai sul mercato da qualche anno, è disponibile sul mercato in varie colorazioni differenti, ha una cassa da 42 millimetri, risultando perfetta per tutti coloro che sono alla ricerca di un device di qualità, che possa essere tranquillamente indossato in ogni situazione, sia essa lavorativa, che legata al mondo sportivo. Il pannello è interamente a colori e touchscreen, con una risoluzione di 208 x 208 pixel, presentando anche una memoria interna di 32MB, lo stretto indispensabile per garantire le operazioni e funzionalità di base.

Amazon abbassa i prezzi: sconto pazzo su Garmin Forerunner 255

Il Garmin Forerunner 255 è uno smartwatch tutt’altro che costoso, se pensate che comunque il suo listino sarebbe di 199 euro, e che oggi la promozione disponibile su Amazon vi porterà a pagarlo solamente 115 euro, con consegna in tempi brevissimi direttamente presso il vostro domicilio. Se lo volete ordinare, dovete collegarvi qui.

Le funzioni a cui gli utenti possono accedere sono molto interessanti, poiché spaziano dalle più classiche, come conto alla rovescia, sveglia, cronometro e simili, passando poi per la misurazione della frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, livello di stress, monitoraggio dell’energia “Body Battery”, monitoraggio del sonno e dell’idratazione. All’interno è possibile trovare un chip GPS, che permette di controllare la posizione direttamente al polso, con supporto ai sistemi GLONASS e Galileo. La sicurezza è ai massimi livelli con rilevamenti di incidenti durante alcune attività.