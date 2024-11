La casa automobilistica francese ha deciso di ampliare la gamma della sua nuova Renault 5 con una nuova versione. Non a caso, l’obiettivo che tanti costruttori si pongono è quello di introdurre versioni sempre più innovative e, comunque, in grado di rispondere alle esigenze degli utenti. In tale prospettiva, il costruttore francese ha deciso di proporre la versione Urban Range. Una versione che, come indica il nome stesso, nasce con l’obiettivo di soddisfare tutti quegli utenti che hanno particolari necessità per muoversi in città e nel traffico.

Nello specifico, la nuova versione dell’elettrica Renault 5 ospita un motore meno prestazionale e con autonomia minore. Non ci resta che scoprire tutti i dettagli nel corso di questo nuovo articolo.

Renault 5 in versione Urban Range

L’introduzione di questa nuova versione della Renault 5 conferma la volontà del costruttore francese di rendere le proprie auto accessibili a tutti. Rispetto alla Renault 5, la Urban Range può infatti essere acquistata ad un prezzo inferiore. Prezzo inferiore che, naturalmente, deriva dalle prestazioni leggermente inferiori se paragonate con l’altra versione.

Nello specifico, la Urban Range dispone di un singolo motore elettrico da 90 kW (120 CV). Quest’ultimo è alimentato da una batteria che dispone di una capacità di 40 kWh. Per quanto riguarda l’autonomia, il costruttore francese ha dichiarato un’autonomia di 312 km (ciclo WLTP). Oltre ad una velocità massima di 150 km/h, la Urban Range è in grado di effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h in 9 secondi.

Gli allestimenti disponibili sono più di uno e, nello specifico: Evolution, Techno ed Ionic Cinq. Quel che sappiamo è che con la dotazione base il costruttore offre non solo cerchi da 18 pollici e luci full LED anteriori e posteriori ma anche un’adeguata tecnologia a bordo. Non manca infatti un adeguato sistema di infotainment con display da 10 pollici e una strumentazione digitale con schermo da 7 pollici. Prezzo in Italia da 27.900 euro.