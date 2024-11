Uno dei modelli più apprezzati proposti in questi anni dal noto marchio automobilistico Renault è senz’altro la Renault Clio. Si tratta infatti di uno dei modelli che ha riscosso più successo e che in questi anni ha avuto numerosi upgrade e restyling. L’ultima versione di questo modello è stata lanciata ufficialmente sul mercato nel corso dello scorso anno, in particolare ad aprile 2023. A quanto pare, però, l’azienda automobilistica è già al lavoro sulla realizzazione del prossimo restyling, che dovrebbe arrivare in veste ufficiale sul mercato nel corso del 2026. L’azienda sembra inoltre aver già iniziato i test su strada, dato che in queste ore la vettura è stata avvistata in alcune foto spia.

Renault Clio, avvistata su strada durante alcuni test la versione restyling

Nel corso delle ultime ore una delle prossime vetture del marchio automobilistico Renault è stata avvistata su strada durante alcuni test. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla prossima versione restyling della Renault Clio, vettura di punta e da sempre molto apprezzata del noto marchio automobilistico. In particolare, da queste prime foto spia possiamo farci una prima idea di questa nuova vettura anche se, come già detto, il suo debutto sul mercato è ancora piuttosto lontano.

Risalta subito all’occhio la presenza di un lunotto posteriore leggermente più inclinato rispetto a quanto visto sul modello attualmente in commercio. Questo piccolo dettaglio potrebbe rendere il look di questa vettura ancora più sportivo. Si intravedono poi dalle foto in questione i gruppi ottici, che sembrano avere uno sviluppo orizzontale. Come già detto, lo realizzazione definitiva di questa vettura è ancora lontana, dato che il suo debutto ufficiale sul mercato è previsto non prima del 2026. Dalle foto non si riescono a vedere ovviamente gli interni della vettura. È comunque facile immaginare che ci sarà largo spazio alla tecnologia, con un ampia strumentazione digitale e il sistema di infotainment di casa Renault.