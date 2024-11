Formovie Xming Episode One: il proiettore con Google TV integrata | RECENSIONE

L’arrivo del proiettore Xming Episode One di Formovie sul mercato ci ha incuriositi immediatamente. Un dispositivo con Google TV integrata, risoluzione Full HD e specifiche audio di tutto rispetto: sembrava avere tutte le carte in regola per rivoluzionare il modo di guardare film, giocare e sfruttare i contenuti digitali. Per darvi una panoramica approfondita, abbiamo deciso di mettere alla prova l’Xming Episode One e di condividere le nostre impressioni individuali su qualità dell’immagine, esperienza audio, integrazione di Google TV e usabilità complessiva.

Design e portabilità: un proiettore che si fa notare

Quando abbiamo aperto la confezione, siamo rimasti colpiti dal design compatto ed elegante del proiettore Xming Episode One. L’azienda ha deciso di optare per un design estremamente pulito e soprattutto per materiali ottimi in termini di qualità. La nuova finitura opaca consente al dispositivo di adattarsi bene a qualsiasi tipo di ambiente in cui viene posizionato, rendendo il tutto armonioso. Il suo peso che equivale a meno di 2 kg concede a tutti la possibilità di trasportare il proiettore veramente ovunque e non solo da una stanza all’altra. Il consiglio infatti è quello di portarlo con sé anche quando si vuole passare una serata con amici magari non in casa propria.

È evidente che Formovie abbia puntato su un’estetica moderna e funzionale. Sia il telecomando che il corpo del proiettore hanno un design minimalista, e i pulsanti essenziali sul dispositivo stesso sono ben posizionati per un utilizzo intuitivo. La scelta di materiali resistenti sembra inoltre garantire una buona durata nel tempo, un punto fondamentale per un proiettore che si propone come investimento tecnologico domestico.

Qualità dell’immagine: nitidezza e colori che colpiscono

Quando uno acquista un proiettore, quello che guarda è certamente la qualità dell’immagine ed è proprio per questo che Xming Episode One ci ha colpiti fin da subito. A risaltare ai nostri occhi è stata soprattutto la grande nitidezza ma non c’è nulla da dire anche sulla qualità dei colori. Grazie alla sua risoluzione Full HD a 1080p nativa e alla luminosità di 150 lumen ISO reali, questo proiettore riesce a mantenere i dettagli ben definiti. Non importa se l’ambiente in cui ci si trova è leggermente illuminato: la proiezione riuscirà a prevalere in maniera dominante. I nostri test si sono svolti prevalentemente su una parete bianca, ma abbiamo usato anche un classico schermo (tela) per proiettori. C’è da dire che abbiamo ottenuto una qualità visiva in grado di competere con alcuni televisori di fascia alta. Tutto si esprime su uno schermo che può andare da 40 a 120 pollici di ampiezza.

Il prodotto è dotato di una gamma di colori molto vasta e soprattutto in linea con gli standard. Xming Episode One consente alle varie tonalità di mostrarsi con una connotazione fortemente vivace e realistica, fornendo peraltro un contrasto eccellente, particolarmente visibile nelle scene buie. Durante la visione di film d’azione o spettacoli con paesaggi naturali, abbiamo notato che i dettagli non si perdono e l’immagine resta immersiva e coinvolgente. È fondamentale in questo caso il rapporto di contrasto di 1500:1.

Abbiamo trovato molto utile anche una funzionalità che in tanti cercano in un proiettore ovvero la correzione trapezoidale automatica. Questa è perfetta soprattutto quando non c’è modo di posizionare il proiettore in maniera perfettamente perpendicolare alla parete o allo schermo. In una situazione ordinaria, ovvero in cui l’angolazione di proiezione può variare, il dispositivo è fortemente in grado di tenere l’immagine dritta e ben allineata senza dover ricorrere a complesse regolazioni manuali.

Audio integrato: una sorpresa sorprendente

Un altro aspetto che merita attenzione è il sistema audio dell’Xming Episode One. Formovie ha scelto di equipaggiare il suo proiettore con un sistema basato su doppi altoparlanti integrati. Questa risorsa offre una qualità del suono superiore alla media: la tecnologia Dolby rende il prodotto molto più potente rispetto ad un proiettore di queste dimensioni. Ci aspettavamo di dover collegare un sistema audio esterno, ma siamo stati sorpresi dalla chiarezza del suono e dai bassi presenti.

Abbiamo testato diversi tipi di contenuto, dalle scene di azione ad alto volume ai dialoghi in film drammatici, e il proiettore è stato all’altezza in entrambe le situazioni. L’audio è bilanciato e le frequenze medio-alte sono nitide, senza risultare distorte a volumi più elevati. Sebbene non possa competere con un sistema surround dedicato, riesce comunque a riempire una stanza di medie dimensioni senza problemi.

Google TV integrata: un vero punto di forza

Un grande vantaggio dell’Xming Episode One è la presenza di Google TV integrata. Grazie a questa risorsa inclusa all’interno del prodotto, non servirà assolutamente collegare altri dispositivi. Dite dunque addio al pensiero di dover usare Chromecast o Fire Stick: potrete infatti usare Netflix, Prime Video, Disney+ e tutto ciò che è presente sul Play Store di Google. Per chi è abituato a una smart TV, la transizione è naturale, e avere tutto a portata di mano rende l’esperienza d’uso molto più fluida.

Google Assistant poi ci è sembrato la vera marcia in più; l’utilizzo del proiettore di Formovie è diventato ancora più interessante usandolo con i comandi vocali, navigando così tra i contenuti in modo intuitivo. È stato veramente bello tornare a casa, stendersi sul divano e dire al proiettore frasi del tipo: “mostrami i film d’azione”. In quel caso Google TV è entrato in azione suggerendo subito diversi titoli interessanti in linea con la nostra richiesta. Questa interattività aumenta il comfort di utilizzo, soprattutto quando si è comodamente seduti e si vuole evitare di digitare sul telecomando.

L’interfaccia di Google TV è intuitiva e ordinata, permettendo di organizzare i contenuti preferiti in modo personalizzato. Abbiamo anche testato il dispositivo con diversi profili utente, notando che ogni membro della famiglia può accedere rapidamente ai propri contenuti preferiti, una funzionalità perfetta per famiglie o coinquilini.

Usabilità generale: facile da installare e configurare

La configurazione iniziale dell’Xming Episode One è estremamente semplice, anche per chi non ha esperienza con i proiettori. Dal momento in cui si accende, una guida dettagliata assiste l’utente nella connessione a Wi-Fi, aggiornamenti software e regolazioni di immagine. L’installazione dura pochi minuti e l’interfaccia è pensata per ridurre al minimo i passaggi.

Sorprende la messa a fuoco, molto rapida e soprattutto intuitiva siccome c’è una rotella dedicata. Questa permette di ottenere un’immagine chiara senza problemi e continue regolazioni andate a vuoto. Inoltre, abbiamo apprezzato molto la possibilità di collegare facilmente altri dispositivi tramite HDMI, USB e anche Bluetooth. Questa infatti è una delle grandi comodità che ampliano le potenzialità di utilizzo, ad esempio per collegare una console o un laptop.

Esperienza generale d’uso e conclusioni

Dopo diversi giorni di test, possiamo dire che l’Xming Episode One di Formovie ha superato le nostre aspettative. Sarebbe difficile rinunciare ad una scelta del genere nel momento in cui si è compiuto l’acquisto. Questo proiettore combina al suo interno qualità visiva e audio, tutto ciò che serve per avere praticamente il cinema in casa. Diciamoci la verità: è anche bello per sorprendere gli amici che magari arrivano per cena.

In conclusione, consigliamo vivamente l’Xming Episode One a chi cerca un proiettore versatile, capace di trasformare qualsiasi stanza in un cinema. Avevamo letto il foglio delle specifiche ma, come spesso accade, non credevamo che poi tutto rispecchiasse l’effettiva realtà. Siamo stati prontamente smentiti da un lavoro fatto minuziosamente. Con un rapporto qualità-prezzo competitivo, si rivela una scelta interessante per chi vuole investire in un dispositivo completo, funzionale e pronto all’uso.

Per quanto riguarda invece il prezzo, il proiettore è disponibile attualmente sul sito ufficiale per un totale di 199 € ed è acquistabile anche con PayPal in tre comode rate o magari con Klarna.