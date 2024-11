L’operatore telefonico italiano WindTre continua a sfidare i suoi competitors proponendo tante super offerte di rilievo. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di proporre presso i suoi negozi fisici autorizzati una nuova offerta di rete mobile di tipo operator attack. Ci stiamo riferendo in particolare alla nuova promo denominata WindTre GO 150 S 5G Easy Pay. Si tratta di un’offerta estremamente conveniente e che sarà disponibile all’attivazione dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre GO 150 S 5G Easy Pay, nuova promo per sfidare i rivali

A partire dalla giornata del 20 novembre 2024, l’operatore telefonico italiano WindTre ha reso disponibile una nuova sensazionale offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta di rete mobile denominata WindTre GO 150 S 5G Easy Pay. Quest’ultima, in particolare, sarà disponibile per il momento per un lungo periodo di tempo presso i principali punti vendita dell’operatore.

Nello specifico, l’offerta in questione include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G. Oltre a questo, l’offerta include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms verso tutti i numeri. Gli utenti dovranno sostenere un costo per il rinnovo molto basso, pari a soli 7,99 euro al mese. Gli utenti dovranno però selezionare necessariamente il metodo di pagamento automatico Easy Pay.

Come già detto in apertura, la nuova offerta sarà disponibile all’attivazione fino a nuova comunicazione. In particolare, l’offerta in questione sarà attivabile solo dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni specifici operatori telefonici rivali, tra cui Kena Mobile, TIM, 1Mobile, Tiscali, Digi Mobil e Lyca Mobile. Insomma, ci troviamo di fronte ad un’altra sensazionale proposta da parte del noto operatore telefonico italiano WindTre che darà letteralmente filo da torcere ai suoi competitors.