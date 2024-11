Gli smartphone pieghevoli rappresentano una delle innovazioni più interessanti nel settore tecnologico degli ultimi anni. Essi infatti stanno attirando l’attenzione di molti produttori Android, tra cui OPPO e OnePlus. Alcune indiscrezioni provenienti dall’Asia però suggeriscono che OPPO, a cui fa capo anche OnePlus, potrebbe presto abbandonare questo settore di mercato. Si tratta di una scelta che riflette una tendenza già avviata da altri brand, come Transsion. Il quale ha deciso di non sviluppare un successore del Phantom V Fold2, malgrado il successo dei suoi marchi come Tecno e Infinix.

OPPO e Open Plus: cambiamenti strategici di produzione

Secondo le voci, anche Vivo, parte del gruppo BBK Electronics insieme a OPPO e OnePlus, starebbe considerando di interrompere la produzione di smartphone pieghevoli. Se confermata, questa decisione influenzerebbe anche il destino del OnePlusOpen 2. Ovvero uno dei modelli più attesi grazie alle promesse di importanti miglioramenti, incluso l’utilizzo del processore Snapdragon 8 Elite. Il rischio di un arresto della produzione potrebbe estendersi anche alle generazioni successive, lasciando un’incognita sul futuro di questi dispositivi.

Il successo del primo OnePlus Open aveva alimentato grandi aspettative per i futuri modelli pieghevoli del marchio. Tuttavia, le voci sul ritiro di OPPO dal mercato potrebbero frenare l’entusiasmo. Fino a spingere il gruppo a rivedere le proprie strategie. L’abbandono del settore pieghevole potrebbe derivare dalla necessità di concentrarsi su risorse più profittevoli o meno impegnative. Riducendo così i rischi associati a un mercato in evoluzione.

Nonostante la crescita dell’interesse per questi dispositivi tra i consumatori, il mondo degli smartphone pieghevoli sembra comunque destinato a un ridimensionamento. In quanto sempre meno aziende sono disposte ad investirvi. Ad ogni modo il destino del OnePlus Open 2 resta incerto. Ma nelle prossime settimane potrebbero arrivare chiarimenti importanti. Per ora, gli appassionati di tecnologia devono accontentarsi di seguire gli sviluppi di una situazione che, se confermata, segnerebbe un cambiamento rivoluzionario nel mondo dell’innovazione mobile.