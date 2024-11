Poste Mobile, l’operatore telefonico virtuale di Poste Italiane, torna alla ribalta con un’offerta davvero incredibile.

Poste Mobile è famoso per le sue promozioni telefoniche a prezzi davvero stracciati, e l’offerta di cui parleremo oggi è probabilmente una delle più folli che abbiate mai visto.

La tariffa in questione si chiama Creami EXTRA WOW 150, ed è una promo esclusiva online, che permetterà agli utenti che la sottoscriveranno di avere crediti illimitati per chiamate SMS, e ben 150 GB di Internet in 4G+. Si tratta di un’offerta abbastanza ampia, ma il fiore all’occhiello è sicuramente il prezzo, che corrisponde a 6,99 euro al mese.

Il costo di attivazione di Creami EXTRA WOW 150 è di 10 euro ed è un’offerta esclusiva per i nuovi clienti di Poste Mobile.

Le novità di Poste Mobile, però, non finiscono certo qui, perché l’operatore ha a disposizione diverse altre offerte, tutte altrettanto vantaggiose.

Poste Mobile: quali sono le offerte più vantaggiose dell’operatore?

Poste Mobile, oltre alla promo Creami EXTRA WOW 150, propone una serie di altre offerte, pensate per nuovi e vecchi clienti.

Tra le offerte più apprezzate, c’è sicuramente Creami EXTRA WOW 50, promo disponibile per tutti i nuovi clienti, che prevede crediti illimitati per chiamate e SMS, e 50 GB di Internet 4G+ a soli 5,99 euro al mese. La tariffa è attivabile sia online sia recandosi personalmente all’ufficio postale e ha un costo d’attivazione di 10 euro.

Anche le promozioni Creami EXTRA WOW 200 e Creami EXTRA WOW 300, sono delle offerte estremamente apprezzate dagli utenti. La prima è una promo esclusiva dell’ufficio postale, e prevede crediti illimitati per chiamate SMS e 200 GB di Internet in 4G+ a 10 euro al mese e un costo di attivazione di 15 euro, mentre la seconda, esclusiva online, conta crediti illimitati per chiamate SMS e 300 GB di Internet in 4G+ a 11,99 euro al mese e costo d’attivazione di 10 euro.