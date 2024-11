Ogni anno Samsung attua una politica per quanto riguarda i suoi smartphone medi di gamma che consiste nell’inserire una funzionalità presa direttamente dalla linea top di gamma Galaxy S all’interno dei device appartenenti alla gamma Galaxy A, ed ecco che leggendo la certificazione presso China Compulsory Certificate emerge che Samsung ha intenzione di migliorare la velocità di ricarica dei dispositivi appartenenti a questa fascia, incrementandola a 45 W dai canonici 25 dei quali aveva iniziato, il primo a beneficiarne sarà per l’appunto l’esordiente Galaxy A56.

Miglioria già vista

All’interno della certificazione è sottolineato come il device supporterà una carica a 10 V a 4,5 A, e basta una semplice moltiplicazione dei due valori per ricavare il dato in watt.

si tratta di una novità che in realtà abbiamo già visto in passato su altri dispositivi appartenenti alla fascia media come Samsung Galaxy M e Galaxy F, i quali però sono dispositivi più ad appannaggio della Cina, ora però questa novità arriverà anche per dispositivi venduti nel mercato europeo, per il resto però non sappiamo moltissimo sul medio di gamma che arriverà in futuro, ciò che è emerso in rete riguarda il processore che sarà un Exynos 1580 con una CPU octa-core configurata in “modulo” 1+3+4 con due tipologie di core, i Cortex-A720 e i Cortex-A520 il quale muoverà un modulo fotografico composto da un principale da 50 MP, ultrawide da 12 MP, macro da 5 MP e una nuova 12 MP frontale.

Per il resto, la novità più importante dovrebbe essere costituita dal supporto software esteso a sei anni di aggiornamenti maggiori, in linea con la nuova politica di Samsung che prevede per l’appunto un supporto software super esteso anche per i dispositivi di gamma più bassa rispetto ai top di gamma Galaxy S, non rimane dunque che attendere per toccare con mano queste novità e vedere se Samsung manterrà la promessa su tutti gli aspetti che abbiamo appena descritto.