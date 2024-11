WhatsApp Beta per Android ha ricevuto un nuovo aggiornamento (2.24.24.19). Quest’ultimo è in fase di distribuzione sul Play Store. Gli utenti tester dell’apposito programma potranno provare suddetta nuova versione e approfittare dei miglioramenti alla piattaforma che stanno per arrivare. Nello specifico, la nuova release introduce novità per la gestione del registro delle chiamate. Secondo gli esperti di wabetainfo.com si tratta di un’interfaccia rinnovata per le informazioni relative alle chiamate.

Il nuovo design riprende molti elementi estetici e funzionali già visti nelle schermate delle informazioni sulle chat. La foto del contatto, per esempio, viene ora posizionata al centro nella parte superiore dello schermo. Proprio come accade per le chat. Tale scelta conferisce un aspetto più uniforme e organizzato alla nuova interfaccia di WhatsApp.

WhatsApp: dettagli sul nuovo aggiornamento beta in arrivo

Un altro cambiamento riguarda i pulsanti per inviare messaggi e avviare chiamate audio o video. Quest’ultimi sono stati riallineati per rispecchiare la disposizione già presente nelle chat. Nell’attuale versione stabile di WhatsApp, per inviare un messaggio, bisogna accedere al menu a tre puntini verticali in alto a destra. Nella nuova beta, invece, quel menu è stato semplificato. Ciò lasciando spazio a due opzioni principali. Tra quest’ultime c’è la possibilità di bloccare il contatto.

In aggiunta, la schermata informativa include ora, nella parte inferiore, un riepilogo dettagliato delle chiamate effettuate e ricevute con quel contatto. Ciò riguarda sia le telefonate solo audio che anche quelle video. Ciò rende più immediato il monitoraggio delle interazioni recenti. Anche se non tutte le funzionalità introdotte nelle versioni beta vengono poi integrate nella stabile, è probabile che tali novità arrivino presto al grande pubblico di WhatsApp. Ciò significa che non bisognerà attendere troppo per sperimentare le nuove opzioni.

WhatsApp, con i suoi ultimi aggiornamenti, dimostra il suo impegno costante. Le novità in arrivo rendono l’esperienza degli utenti sempre più semplice ed interattiva. Inoltre, la piattaforma risponde sempre di più alle esigenze di tutti i fruitori dell’app.