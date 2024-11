Google Maps, l’applicazione di navigazione più utilizzata, ha apportato una modifica all’interfaccia utente per i suoi utenti che possiedono uno smartphone con sistema operativo Android. La visualizzazione delle condizioni meteorologiche, un tempo disponibile direttamente sulla mappa, è stata ora spostata in una sezione meno visibile a colpo d’occhio. Questo cambiamento è stato oggetto di discussione tra gli utenti, che ora si trovano a dover adattare, seppur di poco, le proprie abitudini di utilizzo dell’app.

Ecco le novità

Ad inizio 2024, Google Maps ha integrato la visualizzazione del meteo per fornire agli utenti informazioni utili in tempo reale. Dapprima questa funzionalità consentiva di vedere subito le condizioni meteorologiche dell’area visualizzata sulla mappa, trovandosi in una posizione fissa nell’angolo superiore sinistro, permettendo così una consultazione immediata, facilitando la pianificazione di spostamenti o escursioni anche grazie alle previsioni meteo.

In queste ore, a tal proposito, il colosso statunitense ha deciso di spostare questa informazione e il relativo riquadro che la conteneva al suo interno.

Questo cambiamento, nonostante possa sembrare minimo, altera significativamente l’interazione dell’utente con l’app, in quanto, almeno in un primo momento, potrebbe ritrovarsi un po’ spaesato nel constatare la rimozione dell’indicazione meteo dalla classica posizione e il suo spostamento in un’altra sezione dell’app situata in una posizione diametralmente opposta. Una scelta particolare, ma che senz’altro mostra dei miglioramenti rispetto alla precedente faccia presentata.

La ragione principale di questo spostamento è probabilmente la volontà di decongestionare la vista della mappa, che con il passare del tempo ha accumulato numerosi elementi sovrapposti, rendendo talvolta l’interfaccia meno intuitiva. Nonostante il cambiamento, l’accesso al meteo non è stato eliminato ma semplicemente riposizionato, dunque sarà assolutamente consultabile in qualsivoglia momento. Gli utenti possono ancora visualizzare dettagliate previsioni meteorologiche per ore e persino la qualità dell’aria, ma ciò richiede ora un clic in più. Una novità davvero interessante e che offre un ventaglio di opzione davvero notevole.