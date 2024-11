Ottime news per tutti gli utenti che hanno uno smartphone della serie Galaxy S23: ci sono informazioni attendibili sul fatto che Samsung ha iniziato lavorare sul prossimo aggiornamento.

Ecco le novità

Si tratta naturalmente di una prima beta interna e quindi non ancora disponibile ai beta tester pubblici ne agli sviluppatori, sono gli stessi dipendenti di Samsung, ovvero gli ingeneri informatici, che la stanno provando. Infatti le nuove build beta con firmware seriali “S918BXXU7DXKM, S918BOXM7DXKM e S918BXXU7DXKM” saranno testate un po’ da Samsung per trovare i primi problemi ed eventuali bugs che si potrebbero verificare e solo dopo passeranno alla beta pubblica per scavare ancora più in fondo per la stabilità del sistema operativo.

Quest’informazione rafforza l’indiscrezione che Samsung dovrebbe iniziare a rilasciare l’aggiornamento Android 15 con ONE UI 7.0 solo nelle prime settimane del 2025 su certi dispositivi top di gamma e di fascia media. In linea teorica anche gli smartphone della serie Galaxy S23 dovrebbero ricevere lo stesso trattamento, e aggiornarsi nelle stesse tempistiche. Difatti è molto plausibile che la ONE UI 7.0 sarà mostrata prima sui Galaxy S25 al loro annuncio, e poi entro un paio di settimane rilasciato anche sui dispositivi precedenti.

Naturalmente, i primi a compiere il grande passo saranno ovviamente Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, seguiti a ruota da altri modelli premium come il pieghevole Galaxy Z Fold6. Adesso, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23 Ultra e Samsung Galaxy S23 FE si candidano a seguirli a stretto giro. Il rilascio ufficiale del major update con Android 15 e la One UI 7 è atteso per le prime battute del 2025, a cavallo della presentazione ufficiale dei nuovi top di gamma Galaxy S25. Non ci resta che attendere per i prossimi sviluppi e le prossime novità in arrivo successivamente. Android e Galaxy sono pronti a compiere un passo avanti decisamente significativo.