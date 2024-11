La casa automobilistica Stellantis, cos¡ come tante altre che conosciamo, vuole sorprendere tutti grazie ad una serie di nuove tecnologie che consentono di ottimizzare le prestazioni dei veicoli. Non a caso, infatti, lo sviluppo di soluzioni sempre più innovative permette di avere una migliore esperienza di guida.

La novità del gruppo Stellantis riguarda proprio la presentazione di Stellantis della nuova piattaforma STLA Frame. Quest’ultima è stata progettata per essere implementata su modelli come pickup e SUV di grandi dimensioni. Secondo quanto diffuso dal costruttore automobilistico, saranno RAM e Jeep a portare al debutto la piattaforma. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che contraddistinguono la piattaforma.

Stellantis: le caratteristiche della piattaforma STLA Frame

Non una classica piattaforma ma una che consentirà ai brand del Gruppo Stellantis non solo di realizzare modelli elettrici ma anche range extender, ibridi, endotermici e ad idrogeno. A contraddistinguere la piattaforma è una struttura del tutto particolare, a telaio, costruita grazie all’utilizzo di acciai con elevata resistenza. A tal proposito, è importante sottolineare che l’utilizzo di tale tipologia di materiale consente di ottenere un risultato migliore in quanto si ha un peso ridotto ma maggiore durata. Secondo quanto diffuso, la piattaforma STLA Frame potrà anche essere utilizzata per la realizzazione di nuovi veicoli commerciali.

Quel che sappiamo, inoltre, è che la piattaforma può garantire una capacità massima di traino di 6.350 kg e un carico utile di 1.224 kg. Dei numeri del tutto importanti che consentiranno ai costruttori del Gruppo Stellantis di realizzare dei modelli dalle prestazioni del tutto eccellenti. Non dimentichiamo che in fase di progettazione, Stellantis ha tenuto in considerazione importanti parametri per riuscire a portare sul mercato una piattaforma in grado di garantire percorrenze fino a 800 km. Nel caso di un modello con range extender, l’autonomia arriva addirittura a a 1.100 km. Per quanto riguarda i pacchi batteria, si parla invece di una capacità di ospitare unità fino ad oltre 200 kWh.