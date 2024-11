Google Maps: la nuova funzione consentirà di evitare un pericolo ricorrente

Sono pervenuti tantissimi aggiornamenti negli ultimi anni per Google Maps, il sistema di navigazione che tanti utenti utilizzano. L’applicazione è migliorata tantissimo, rendendo tutto sempre più intuitivo e semplice da capire. Ora sta per arrivare una nuova funzionalità che permetterà a coloro che guidano veicoli di grandi dimensioni di riuscire a non avere alcun problema durante il tragitto.

Stando a quanto riportato infatti sarà possibile evitare strade inadatte ma soprattutto dei ponti troppo bassi. Questa nuova opzione al momento è disponibile su alcuni modelli di auto come ad esempio Chevy Tahoe, Chevy Suburban e GMC Yukon.

Google Maps vi salverà dai ponti troppo bassi con la nuova funzione

Immaginate di essere alla guida di un camion o di un’auto con rimorchio, magari durante le vacanze, e di dover affrontare un percorso. Fino a oggi, non era così facile trovare una mappa che tenesse conto dell’altezza o del peso del veicolo. Ora, invece, Google Maps permette di inserire queste informazioni, indicando esattamente altezza, larghezza, lunghezza e peso. Così si può viaggiare con più tranquillità, sapendo che l’app ti guiderà lontano da ostacoli scomodi.

Chiunque abbia mai noleggiato un furgone o un rimorchio per un trasloco sa quanto sia fastidioso non avere un aiuto nella scelta del percorso più sicuro. Questa novità si rivela quindi utile non solo per chi possiede veicoli pesanti, ma anche per chi li usa saltuariamente.

Al momento, però, questa funzione è limitata ad alcuni modelli di auto e non si sa ancora se arriverà anche per le versioni di Google Maps su smartphone o tramite Android Auto. Google non ha specificato se e quando la funzione sarà disponibile per tutti, ma c’è speranza che, col tempo, possa essere estesa anche ad altri dispositivi.

Questa nuova opzione su Google Maps è un segnale importante per chi viaggia in sicurezza. Speriamo che presto sia alla portata di tutti, rendendo ogni viaggio più semplice e senza il timore di rimanere bloccati sotto un ponte troppo basso.