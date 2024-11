Google Keep si prepara a lanciare una modalità di scrittura a mano. Una funzione interessante che offrirà agli utenti più opzioni per personalizzare i propri appunti. Tale novità, scovata nella versione 5.24.422.02.90 dell’app, sarà utile per annotare e organizzare pensieri, liste e idee in modo libero e creativo. Già in passato la piattaforma consentiva di inserire testi da immagini tramite l’OCR (riconoscimento ottico dei caratteri). Il quale permette di trasferire nelle note elementi testuali derivanti anche da disegni. Questa funzionalità però ha un limite importante, poiché il testo inserito non è modificabile. Dunque, con la nuova modalità a mano libera, sarà possibile creare note più originali, ma anche intervenire sul testo. Cambiando posizione, colore, dimensione, e orientamento.

La tecnologia AI rende più fluida la scrittura a mano in Google Keep

Questa funzionalità include anche la possibilità di copiare alcune porzioni di testo selezionate o intere sezioni, e di esportare le note come file PDF. Chi desidera organizzare appunti che mescolano testo, disegni e immagini troverà nella scrittura a mano un modo più versatile per personalizzare e visualizzare le proprie idee. Tale opzione si distingue come una risposta alla richiesta di chi cerca una gestione grafica e dinamica delle proprie note. Ecco quindi come Google Keep diventa uno strumento più potente anche per chi utilizza disegni all’ interno dei propri appunti.

Tra le novità introdotte, una delle più rilevanti riguarda il miglioramento del riconoscimento automatico della grafia. Nelle impostazioni è stata infatti trovata una nuova opzione per aggiornare manualmente il modello di scrittura a mano. Quest’ultimo consentirà all’app di “imparare” lo stile adottato dall’utente per effettuare un riconoscimento molto più accurato. Una volta attivata, la modalità ha dimostrato una maggiore precisione nel catturare i tratti grafici di chi scrive.

Tale funzionalità, pur essendo in fase di test, offre già un’anteprima delle capacità evolutive dell’app. Ma non è tutto. In futuro Google potrebbe rendere automatici gli aggiornamenti della scrittura a mano, migliorando continuamente il riconoscimento senza interventi da parte dell’utente. In attesa del rilascio ufficiale, la scrittura a mano su Google Keep segna un passo avanti nell’integrazione di AI e personalizzazione. Aprendo a nuove possibilità per organizzare e rendere uniche le proprie note