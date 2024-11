1Mobile si prepara al Black Friday con nuove promozioni pensate per offrire ai clienti maggiore convenienza e vantaggi. L’operatore mobile virtuale ha annunciato il lancio di tre offerte speciali, tutte in edizione Black Friday, per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.

Le nuove offerte 1Mobile per il Black Friday!

Le offerte includono piani con un alto numero di GB, minuti illimitati e SMS a prezzi competitivi, confermando l’impegno dell’azienda verso una telefonia più accessibile. Antonio Cortina, amministratore delegato di 1Mobile, ha sottolineato come queste promozioni siano studiate per garantire soluzioni vantaggiose e rispondere alle necessità della clientela.

Tra le proposte spicca Flash 120, che offre 120 GB in 4G, minuti illimitati e 40 SMS al costo di 5,99 euro al mese. Per chi effettua la portabilità, l’attivazione è gratuita, mentre per i nuovi numeri il costo è di 4 euro. Un’opzione interessante per chi cerca un piano essenziale e conveniente.

Per chi desidera velocità e più dati, c’è Speed 5G 150. Questa offerta include 150 GB, minuti illimitati e 50 SMS a un prezzo speciale di 5 euro per il primo mese, che sale a 6,99 euro dal secondo mese. Anche in questo caso, l’attivazione è gratuita per chi porta il proprio numero, mentre i nuovi clienti dovranno pagare un costo di 5 euro.

Infine, per gli utenti con esigenze ancora maggiori, Speed 5G 200 propone 200 GB, minuti illimitati e 50 SMS. Il costo è di 5 euro per il primo mese e 7,99 euro dal secondo mese. L’attivazione rimane gratuita per chi opta per la portabilità, con una tariffa di 5 euro per i nuovi numeri.

La telefonia a portata di tutti

Le promozioni rappresentano un’opportunità unica per chi desidera sfruttare al massimo le offerte del Black Friday nel settore della telefonia, da sempre uno dei più richiesti. Con queste novità, 1Mobile punta a consolidare la propria presenza sul mercato e a fidelizzare ulteriormente i clienti, che già conoscono l’operatore per i suoi servizi eccellenti e per la sua convenienza.