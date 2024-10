Dopo aver fatto parlare di sé per molto tempo, il prossimo smartphone di fascia medio bassa di Samsung è finalmente tra noi, l’azienda coreana ha infatti con un comunicato stampa, annunciato il device Galaxy A16 in due varianti, 4G e 5G, i due dispositivi secondo quanto dichiarato da Samsung avranno una scheda tecnica letteralmente identica e differiranno solo per il modem montato a bordo per la connettività dati, ad essere confermata e anche la resistenza all’acqua e alla polvere che non sarà però IP 68 bensì IP 54, la novità più importante è però rappresentata dai sei anni di aggiornamenti maggiori di Android garantiti da Samsung, di conseguenza lo smartphone che dovrebbe sortire con Android 14 dovrebbe arrivare, se Google manterrà la cadenza annuale di major update, ad Android 20.

Un ottimo prezzo

Lo smartphone in questione è stato intravisto inizialmente sul sito olandese della nota azienda e ora è apparso in tutte le piattaforme ufficiali di Samsung, il prezzo ufficiale di listino è di 249 € per la versione 5G, per la variante 4G servirà attendere ancora un po’, in Italia però quest’ultimo è già in vendita su Amazon ad un prezzo sensibilmente inferiore corrispondente a 219 € con spedizione standard, sicuramente si tratta di un ottimo prezzo da momento che parliamo comunque di uno smartphone 5G.

Per il resto le specifiche tecniche sono rimaste quelle trapelate dalle indiscrezioni e il processore presente all’interno dei due smartphone dovrebbe essere lo stesso sebbene Samsung non si sia espressa nello specifico riguardo il modello montato a bordo, viene spontaneo credere che si tratti comunque del Exynos 1330.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo nei negozi per poter testare con mano questo smartphone che sarà il primo a godere della nuova politica di aggiornamenti di Samsung che garantirà sei anni di aggiornamenti maggiori a tutti i dispositivi compresi quelli di fascia bassa.