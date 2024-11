Kena Mobile, il secondo brand di TIM, ha presentato la nuova offerta “4,99 Smart 100” in occasione del Black Friday 2024. Disponibile fino al 29 novembre, questa promozione offre minuti illimitati, 200 SMS e 100GB di traffico dati in 4G. Tutto ciò al prezzo di 4,99€ al mese. Oltre al costo contenuto, il primo rinnovo è gratuito. Di conseguenza pagando solo 5€ iniziali, i nuovi clienti ottengono due mesi di servizio.

Kena Mobile: vantaggi extra e tanti bonus per i nuovi iscritti

Questa proposta sostituisce quella precedente di Kena 4,99 Flash 100 Online, conclusasi il 19 novembre. L’offerta è dedicata esclusivamente a chi effettua la portabilità da operatori come Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri virtuali, con l’esclusione di HoMobile e Very Mobile. I clienti potranno beneficiare della rete TIM in 4G, con una velocità di navigazione che arriva fino a 60Mbps in download e 30Mbps in upload.

Chi sottoscrive Kena 4,99 Smart 100 non solo può usufruire di un mese gratuito, ma ha accesso a servizi inclusi come segreteria telefonica e notifiche di reperibilità. Per chi viaggia in Europa, ad eseguire, l’offerta prevede 5,5 giga di traffico dati in roaming, con la possibilità di navigare in 4G. Superato questo limite, si applica una tariffa a consumo di 0,184 centesimi per MB.

In più, fino al 4 dicembre Kena offre un’iniziativa “Porta un Amico” che consente di accumulare fino a 50€ di credito residuo come bonus. In contemporanea, sarà possibile usufruire di una promozione online che premia con un buono Amazon chi attiva determinate tariffe. La strategia di Kena, che comprende anche il servizio Restart per anticipare il rinnovo dell’offerta, punta così a rafforzare la sua presenza sul mercato. Insomma, con tutte queste proposte per il Black Friday, l’operatore si rivolge a tutti coloro che sono alla ricerca di tariffe economiche vantaggiose e vantaggi extra. Ma se siete interessati ad altre promozioni convenienti vi consigliamo di consultare il suo sito web ufficiale.