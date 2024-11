A quanto pare tutti gli utenti che hanno come abitudine quella di virtualizzare vecchie versioni di macOS per poter procedere con test o eseguire programmi incompatibilità che magari non sono attualmente supportati da un hardware recente dovranno tirare i conti con una rogna che un utente ha recentemente segnalato e che riguarda l’ultimissima versione dei professori Apple Silicon, ovvero M4, sembra infatti che questi processori a causa di un bug o di un’incompatibilità non siano in grado di eseguire versioni precedenti a quella 13.4 di macOS.

Il problema

Sostanzialmente il problema è esordisce all’avvio di una macchina virtuale che mostra uno schermo completamente nero andando in blocco e senza nemmeno avviarsi completamente, sembra che il problema risiede all’interno della compatibilità kernel il quale una volta eseguito mostra un numero di core allocati pari a uno piuttosto che pari al numero reale di core che l’utente decide di assegnare alla macchina virtuale.

Attualmente l’unica soluzione disponibile è quella di utilizzare con un hardware più datato e in grado di offrire un supporto adeguato, giungere ad altre conclusioni difficili lato Cent dal momento che il totale blocco all’avvio delle macchine virtuali non consente di capire dove sia l’errore e magari di procedere ad un Fix fatto in casa, l’unica possibile soluzione è che Apple intervenga direttamente sulle varie versioni precedenti di macOS, introducendo un supporto kernel adeguato agli ultimi processori immessi nel mercato, si tratta però di una possibilità decisamente remota dal momento che è improbabile che Apple voglia investire risorse per un hardware co così datato.

Di conseguenza, se avete necessità di eseguire versioni precedenti di macOS, l’unica soluzione che potete attuare è quella di conservare il vostro MacBook datato oppure accontentarvi di una versione successiva a quella 13.4, attualmente infatti non è disponibile nessuna tipologia di fiction e molto probabilmente non arriverà.