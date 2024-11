Recentemente Apple ha presentato al mondo la sua nuova linea di MacBook Pro con i chip M4, M4 Pro e M4 Max, questi ultimi ovviamente hanno attirato l’attenzione del mercato dal momento che si inseriscono in una fascia all’interno della quale la competizione e ai massimi livelli storici, nonostante tutto l’arrivo sul mercato, però ha consentito di effettuare i primi test con mano permettendo di valutare le prestazioni grafiche del chip top di gamma, il quale ha ottenuto risultati davvero sorprendenti se pensiamo che si tratta a tutti gli effetti di una soluzione laptop integrata all’interno di una CPU con memoria RAM condivisa.

Risultati impressionanti

Il chip in questione è stato testato su Blender Open Data, ha ottenuto un punteggio medio di 5208 su 28 prove, si tratta di un dato che lo mette Leggermente al di sotto della scheda RTX 4080 mobile ma al di sopra della RTX 3080ti desktop, cosa che ovviamente sorprende tutti quanti dal momento che comunque parliamo di una GPU laptop integrata confrontata a GPU più discrete che occupano tanto spazio all’interno del computer e soprattutto hanno consumi di gran lunga maggiori, ricordiamo infatti che il chip M4 Max consuma sensibilmente meno rispetto alle soluzioni grafiche dedicate e tra l’altro viaggia a prestazioni massime, anche quando il laptop è scollegato dall’alimentazione.

Si tratta dunque di un risultato eccezionale, sebbene il chip messo in analisi sia ancora largamente al di sotto della soluzione top di gamma RTX 4090, la quale domina con un 30% di prestazioni in più, dato che comunque non deve scoraggiare più di tanto e va contestualizzato, parliamo infatti di due mondi completamente a parte, cosa che ovviamente dà più valore al risultato ottenuto dal chip Apple che riesce a fare la sua bella figura.

Ora l’attesa è legata al possibile arrivo di un chip M4 Ultra del quale si vocifera da ormai molto tempo, se il chip M4 Max ha ottenuto punteggi di questo tipo un eventuale fratello maggiore potrebbe addirittura sconvolgere gli equilibri di tutto il mercato.