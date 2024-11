In occasione del Black Friday, TIM propone l’offerta “Il secondo lo paghi la metà”. La quale permette di acquistare due dispositivi con uno sconto sul secondo. La promozione è al centro di un nuovo spot televisivo con protagonista Giorgia, già testimonial dell’operatore da ottobre 2024. La pubblicità è stata trasmessa a partire dal 15 novembre, e mette in evidenza un piano promozionale dedicato ai Samsung Galaxy S24 FE. In negozio, infatti, il primo smartphone è disponibile a 25€ al mese, mentre il secondo costa soltanto 12€ per 30 mensilità.

Tecnologia e connettività al centro della nuova campagna TIM

Lo spot mostra Giorgia insieme a un’amica, entrambe intente a modificare foto con il Samsung Galaxy S24 FE utilizzando la funzione GalaxyAI. Durante il video, vengono anche presentate le potenzialità del 5G Ultra di TIM, che garantisce velocità fino a 2Gbps e priorità di accesso alla rete anche in situazioni di sovraccarico. La promozione, oltre ai negozi fisici, è disponibile anche online. Su cui si possono trovare pacchetti esclusivi a prezzi ancora più vantaggiosi. Ma non sono disponibili solo smartphone. Infatti l’offerta comprende anche indossabili di Samsung e Apple, prodotti Dyson e il Tapster Smart Ring.

Lo spot di TIM, accompagnato dal brano dei Måneskin “Don’t Wanna Sleep”, sottolinea i vantaggi tecnologici dei dispositivi promossi. Giorgia, durante una diretta social effettuata con il 5G Ultra di TIM, evidenzia l’innovazione e la qualità della connessione offerta dall’operatore. Il motto “La Forza delle Connessioni”, ormai simbolo del brand, viene ribadito come parte integrante della campagna.

Insomma, questa promo per il Black Friday rappresenta un’occasione per ottenere prodotti di ultima generazione a condizioni particolarmente convenienti. Con questa iniziativa, TIM continua a rafforzare la sua offerta tecnologica, ponendo al centro della sua strategia l’esperienza dei clienti e le potenzialità delle sue reti avanzate. Le quali garantiscono una copertura di tutto il territorio nazionale.