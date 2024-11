ASUS ha presentato ufficialmente la nuova famiglia ROG Phone 9 composta da due modelli. La versione base è affiancata al modello Pro ed entrambe puntano a rivoluzionare il settore del gaming mobile.

Il brand ci ha abituato a smartphone caratterizzati da specifiche tecniche di altissimo livello e anche questa volta non ci ha deluso. I ROG Phone possono contare sulla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite che è in grado di sprigionare performance incredibili. Il sistema, inoltre, è supportato da 24 GB di RAM LPDDR5X e memoria interna UFS 4.0 per la massima reattività.

Oltre alle prestazioni pure, il display è una delle componenti principali per un gamer mobile. Il pannello è un LTPO OLED che raggiunge una diagonale da 6,78 pollici. Il refresh rate è di 185Hz con una luminosità massima di 2500 nit.

La famiglia ASUS ROG Phone 9 punta a diventare la serie di riferimento per il gaming mobile grazie a soluzioni tecniche all’avanguardia

A rendere ancora più speciale il ROG Phone 9 Pro c’è la presenza di oltre 600 mini LED posti sulla scocca posteriore. Grazie a questa trovata l’estetica e le funzionalità del device consentono soluzioni mai viste prima d’ora. Infatti, sarà possibile giocare con il dispositivo anche sulla scocca posteriore. I titoli attualmente disponibili sono limitati ma ASUS potrebbe espandere la lista in futuro.

Considerando tutta questa tecnologia a bordo e che gli utenti useranno i ROG Phone 9 per giocare in mobilità e per lunghe sessioni, è necessario tenere sotto controllo le temperature. Il sistema di raffreddamento integrato si basa, tra le altre cose, su una ventola attiva per garantire un flusso d’aria costante.

Per le sessioni di gioco più intense, è possibile acquistare l’AeroActive Cooler X Pro, una ventola esterna maggiorata da posizionare sulla scocca. Il vantaggio di questo accessorio è quello di migliorare l’impugnatura e aggiungere tasti dedicati per migliorare le performance in game.

La durata da 5800mAh supporta la ricarica rapida a 65W e la ricarica wireless da 15W. ASUS ha pensato ai giocatori anche in questo, dotando i ROG Phone 9 di due porte di ricarica, una sul lato corto e una sul lato lungo. In questo modo, sarà possibile ricaricare il dispositivo mentre si gioca senza essere vincolati al cavo di ricarica.