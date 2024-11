Il mondo delle console portatili da gioco handheld sta andando incontro ad una grandissima espansione che sta coinvolgendo un sempre crescente numero di marchi che vogliono offrire la loro soluzione al riguardo, basti pensare ad Asus, MSI o Nintendo, alle quali d’ora in avanti potremo aggiungere l’inedita Anbernic, quest’ultima ha infatti rilasciato un prodotto facente parte della categoria appena citata con Android e pensato appositamente per l’emulazione.

Il prodotto in questione ha il nome in codice RG406H e a detta del produttore rappresenta lo stato dell’arte per l’emulazione, è potente e può gestire senza problemi console anche relativamente recenti come la PlayStation 2 di Sony e la Wii di Nintendo.

Caratteristiche

Il prodotto in questione ha un forma factor che ricorda le console portatili più recenti come ROG Ally o Nintendo Switch, con controller laterali non removibili, si basa su una piattaforma mobile Unisoc, il T820, un processore a 6nm con CPU octa-core: un Cortex-A76 a 2,7 GHz, tre Cortex-A76 a 2,3 GHz e cinque Cortex-A55 a 2.100 MHz, GPU che invece è una Arm Mali-G57 MP4.

Ovviamente l’hardware presente a bordo non è il più potente sulla piazza, però i pixel da muovere sono relativamente poco, parliamo di un display in 4:3 960 x 720, formato che attesta esplicitamente la natura emulativa del prodotto, non a caso in passato giochi e televisori erano tutti nel medesimo formato.

Come potete vedere da soli dal video di presentazione, effettivamente il prodotto esegue senza incertezze innumerevoli titoli anche discretamente pesanti come quelli per PS2, spiccano infatti God of War ma anche Monster Hunter e The Legend of Zelda, segno che sicuramente la console in questione adempie senza problemi a quello per la quale è stata prodotta.

Non si sa molto in merito data di rilascio e prezzo, generalmente i prodotti di Anbernic sono economici e probabilmente il costo oscillerà attorno ai 100 o 200 euro, sarà curioso vedere cosa farà Nintendo che da anni si è espressa contraria ad ogni forma di emulazione dei propri dispositivi, anche quelli più antichi.