purtroppo per noi, WhatsApp non è più un territorio completamente privo di pericoli, recentemente infatti le truffe online hanno sbarcato anche sul social di messaggistica istantanea e stanno decisamente spopolando ovunque, anche in Italia, infatti i vari tentativi di truffa via chat stanno arrivando agli utenti che ovviamente ce li stanno segnalando, il tutto inizia con un banale messaggio che arriva in chat, ma che in caso di scarsa attenzione può trasformarsi in una vera e propria violazione della privacy e della sicurezza dell’utente con conseguenze a dir poco devastanti, l’obiettivo rimane infatti sempre lo stesso, ottenere informazioni sensibili da parte delle vittime che ovviamente verranno utilizzate a scopi fraudolenti, come il furto d’identità o peggio ancora il furto direttamente dal conto corrente tramite un inganno.

Ovviamente conoscere queste truffe e come funzionano e essenziale per non cascarci in pieno, scopriamo insieme dunque qualche dettaglio in più su questi strani messaggi che celano però dei tentativi di truffa pericolosissimi.

Messaggi camuffati da proposte

Generalmente questi messaggi esordiscono con una banale richiesta di tempo e attenzione alla quale però faranno seguito proposte lavorative decisamente allettanti che promettono guadagni facili e veloci, ovviamente tramite strategie di ingegneria sociale i truffatori vi porteranno all’interno di questo piccolo labirinto a consegnare i vostri dati sensibili come i codici di accesso bancari, promettendovi guadagni facili, i segnali d’allarme che però devono assolutamente mettervi in guardia sono innanzitutto legati al numero di telefono non presente nella vostra lista contatti e che nella stragrande maggioranza dei casi presenta un prefisso decisamente poco comune, per di più WhatsApp specifica la provenienza del messaggio che spesso corrisponde a nazioni dalle quali certamente non ci aspetteremmo di ricevere un messaggio su WhatsApp.

In definitiva, dunque, se vedete questi elementi presenti all’interno di un messaggio che vi arriva da uno sconosciuto, state certi che siete davanti a un tentativo di truffa e la cosa migliore da fare è quella di non rispondere e bloccare immediatamente il numero.