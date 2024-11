Il Black Friday, come sempre del resto, porta con sé incredibili occasioni da non trascurare assolutamente, su Amazon sono disponibili tantissimi sconti molto speciali, dai prezzi fortemente più bassi del normale, come nel caso di Asus ZenBook 14 OLED, un notebok di alta qualità che tutti dovrebbero avere a disposizione.

Il modello di cui vi parliamo nell’articolo viene commercializzato con monitor da 14 pollici di diagonale, finitura opaca, e soprattutto tecnologia OLED. Quest’ultima rappresenta un must have per tutti coloro che sono interessanti alla massima qualità e rispetto della gamma dinamica, quindi perfetto per creator o simili. Ad impreziosirlo ulteriormente ci pensa il processore Intel Core i9 di tredicesima generazione (modello i9-13900H), con alle spalle 16GB di RAM ed una memoria interna di 1TB su SSD PCIe. La scheda grafica è integrata, trattasi della solita Intel Iris Xe, già vista ed apprezzata altrove.

Amazon è pazza con lo sconto su questo Asus Zenbook 14 Oled

Un prezzo davvero tra i più bassi di sempre per l’acquisto di Asus Zenbook 14 OLED, il notebook che non delude le aspettative di coloro che lo vogliono utilizzare in ambito lavorativo. Il suo listino, stando a quanto comunicato da Amazon, dovrebbe essere all’incirca di 1099 euro, ed oggi la stessa azienda ha deciso di attivare una promozione che riduce la spesa di 100 euro, fino ad arrivare a soli 999 euro. Premete qui per ordinarlo su Amazon.

I suoi punti di forza sono indubbiamente molteplici, a partire dal display, che raggiunge una splendida risoluzione in 2,8K, oppure anche le sue dimensioni estremamente compatte, con spessore di 16,9 millimetri e peso di 1,39kg. L’audio è affidato interamente ad un sistema Dolby Atmos, realizzato in collaborazione con Harman Kardon, per una resa di altissima qualità generale.