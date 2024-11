Amazon continua ad ampliare l’offerta di dispositivi basati su Alexa con il lancio device innovativi. Al fine di rendere sempre più comodo per gli utenti interagire con l’assistente virtuale dell’azienda, ecco arrivare Echo Show 21.

Si tratta dell’Echo Show più grande di sempre che rivoluziona il modo di gestire la domotica in casa con la voce. Il nuovo schermo da 21 pollici permette di combinare le funzionalità vocali con informazioni mostrate sul display per avere la possibilità di controllare tutto con un solo sguardo.

Eco Show 21 permette, infatti, di visualizzare elementi come il calendario, i promemoria e le notizie principali. Inoltre, considerando le dimensioni generose, può essere utilizzato come una cornice digitale per mostrare le foto di famiglia.

Amazon ha presentato i nuovi Echo Show 21 e Echo Show 15 per una smart home più moderna, funzionale e integrata

Come se non bastasse, il display intelligente è in grado di riprodurre contenuti in streaming ampliando enormemente le possibilità di utilizzo del device. Infatti, attraverso la Fire TV integrata è possibile collegarsi a tutte le principali piattaforme di streaming come Prime Video, Netflix, Disney+ e YouTube.

Al fianco di Eco Show 21, Amazon ha presentato anche la nuova generazione di Echo Show 15. Le funzionalità di questo smart display sono le stesse della versione più grande, ma condensate in un pannello da 15 pollici che può essere posizionato più facilmente all’interno della propria smart home.

In entrambi i casi, Amazon ha tenuto in grande considerazione i feedback ottenuti dai propri utenti e ha lavorato per migliorare la qualità del pannello e dell’audio di entrambi i device. I bassi sono più potenti e il suono più cristallino con un migliore adattamento all’ambiente. Novità anche per la fotocamera integrata che permette di aumentare la qualità delle videochiamate.

La compatibilità con Matter consente di collegarsi a tutti i più moderni device e avere un unico hub per controllare luci, citofoni, prese e telecamere smart. I pezzi per Echo Show 15 ed Echo Show 21 sono rispettivamente di 329,99€ e 439,99€ con la possibilità di acquistare separatamente delle cornici per farli diventare dei veri e propri quadri.