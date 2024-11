Se siete in cerca di una nuova promozione ad attivare sul vostro smartphone oggi, ve ne presentiamo una davvero accattivante, ad offrirla e l’operatore verde Very Mobile, il provider ha infatti voluto dare una scossa al proprio mercato, mettendo a disposizione una promo che garantisce tutto ciò di cui avete bisogno ad un prezzo decisamente competitivo e con addirittura un grande regalo perché decide di sottoscrivere questa promo, si tratta effettivamente di qualcosa di mai visto prima che certamente potrebbe fare gola a tantissimi utenti, vediamo insieme di cosa si tratta.

Una promo davvero conveniente

Come potete vedere dal banner tratto dal sito ufficiale del provider la promozione appena lanciata garantisce a soli 5,99 € al mese ben 150 GB di traffico Internet con minuti ed SMS illimitati verso tutti, in più ci sono delle caratteristiche davvero importanti, ovvero il prezzo fisso per sempre e il costo di attivazione e della Sim Completamente gratuiti, ma non è finita qui, infatti si attiverete la promo entro il 25 novembre avrete a disposizione non uno bensì due rinnovi completamente gratuiti e offerti dall’operatore, ciò significa che tolto il primo mese pagherete la promozione a partire dal quarto mese di utilizzo, un dettaglio che certamente può fare gola.

La promozione in questione tuttavia è riservata a coloro che effettuano la portabilità da uno specifico elenco di operatori virtuali supportati, ecco qui l’elenco completo:

CM Link

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

DIGI Mobil

elimobile

Enegan

Fastweb | Sky Mobile

Feder Mobile

Green Telecomunicazioni

Iliad

Intermatica

Lycamobile

Noitel

NV Mobile

Optima

Ovunque

PLINK

Plintron

Poste Mobile

Rabona Mobile

Telmekom

Tiscali

Uno Mobile

Vianova

WithU

Se siete interessati dunque vi basterà recarvi sul sito ufficiale del provider e procedere alla sottoscrizione, dovrete solo effettuare l’accesso autenticato via SPID e poi in pochi semplici click potrete iniziare ad utilizzare la vostra promozione super conveniente.