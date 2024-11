Se state cercando una promozione da attivare sul vostro numero di telefono, sicuramente un provider da prendere in considerazione Fastweb, l’operatore vestito di giallo infatti da tantissimi anni garantisce ai propri clienti delle promozioni davvero invitanti con caratteristiche ottime per qualsiasi esigenza, come se non bastasse anche i prezzi offerti, sono davvero competitivi e permettono al Fastweb di dire la sua su un mercato davvero senza pietà.

Come se non bastasse, Fastweb punta forte sulla propria infrastruttura e a confermarlo abbiamo la vittoria del titolo di rete Internet più veloce conseguita per la quarta volta, il 5G di Fastweb infatti viaggia veloce e viaggia bene e garantisce delle prestazioni davvero da elezione in ogni momento, non a caso quest’ultimo è presente in tutte le sue promozioni.

Quella di cui vi parliamo oggi è proprio la promozione più venduta attualmente da parte di Fastweb che include tutto il necessario per un’esperienza completa e soddisfacente, vediamo insieme di cosa si tratta.

Una super promozione

La promo di cui vi parliamo oggi offerta da Fastweb garantisce a 9,95 € al mese ben 200 GB di traffico dati in connettività 5G di Fastweb abbinati a 100 SMS e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, come se non bastasse inclusa nella promo, avrete l’attivazione di una eSIM o la ricezione di una singolo fisica a casa e non dovrete pagare Nessun costo di attivazione aggiuntivo per poter accedere a quanto descritto sopra, tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale di Fastweb, selezionare la scheda della promozione di cui vi parliamo e procedere all’attivazione online che potrete effettuare tramite accesso autenticato via SPID.

Se siete interessati, dunque non perdete tempo e tenete in considerazione che questa promozione supporta anche la possibilità di effettuare la portabilità del numero dunque, non dovrete necessariamente rinunciare al vostro numero di telefono per poterla attivare.