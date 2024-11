L’offerta Black Friday che Amazon ha deciso di mettere in vetrina in questi giorni va a toccare l’Apple Watch Series 9, un prodotto di ottima qualità, di ultima generazione, che da molto tempo cattura l’attenzione di consumatori di tutto il mondo.

La versione che potete acquistare ad un prezzo fortemente scontato prevede una diagonale da 45 millimetri, quindi trattasi del modello più grande, ed in genere adatto ad un polso maschile (o comunque di grandi dimensioni), con connettività solo GPS. Tale ultima definizione va ad indicare la sola possibilità di collegamento alla rete internet per mezzo di uno smartphone, non sarà possibile collegarsi con eSim o similari (per quest’attività esiste la versione 4G).

Apple Watch Series 9: che offerta su Amazon

Occasione imperdibile per acquistare a tutti gli effetti uno degli smartwatch più attesi del momento, infatti Apple Watch Series 9 avrebbe un listino di 469 euro, che viene scontato in questi giorni a soli 355 euro, rappresentando la più forte riduzione possibile del periodo corrente. L’acquisto può essere completato al seguente link.

Le funzioni a cui gli utenti possono accedere sono sostanzialmente sempre le stesse, con l’estensione della presenza dell’elettrocardiogramma (ricordando sempre non essere un dispositivo medico), e la percentuale di ossigeno nel sangue. Lo smartwatch permette quindi di misurare i passi, la distanza percorsa, le calorie bruciate, il battito cardiaco, monitorare il sonno e molto altro ancora. La versione di cui vi abbiamo parlato nell’articolo viene oltretutto commercializzata con cinturino in tessuto, chiamato Sport Loop, nella colorazione mezzanotte; la cassa, se interessati, è sempre in alluminio di ottima qualità generale, nello stesso colore del cinturino di cui sopra. Spedizione gestita da Amazon con consegna in tempi decisamente brevi presso il vostro domicilio.