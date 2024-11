Jaguar: la rivoluzione elettrica inizia ora con la nuova GT

Jaguar sta cambiando pelle. Con la Design Vision Concept, che sarà svelata il 2 dicembre alla Miami Art Week, la storica casa automobilistica inglese anticipa un futuro esclusivamente elettrico. Questo concept rappresenta un assaggio del primo modello 100% elettrico del marchio, previsto per il 2025. Sarà una GT a 4 porte, e dalle prime immagini si intuisce una rottura netta con il passato.

Le foto rilasciate della Jaguar mostrano linee ancora camuffate, ma alcuni dettagli emergono chiaramente. Il frontale squadrato e la grande presa d’aria inferiore suggeriscono un design audace e moderno. Il lungo cofano, altro elemento distintivo, sembra evocare eleganza e potenza. Jaguar aveva già dichiarato che per i suoi modelli elettrici avrebbe anche adottato un linguaggio di design completamente nuovo. Questo progetto non riguarda solo un cambio di alimentazione, ma una rivoluzione concettuale. Cosa significa per un marchio tradizionale come Jaguar ripensarsi totalmente? Un rischio calcolato o una visione lungimirante? La risposta potrebbe arrivare con questa vettura che promette di ridefinire i canoni del lusso elettrico.

Innovazione della Jaguar sulla piattaforma JEA

Se l’estetica è intrigante, la meccanica rimane avvolta nel mistero. Jaguar ha svelato solo che il concept si baserà sulla nuova piattaforma modulare JEA. Questa architettura, pensata esclusivamente per modelli BEV (Battery Electric Vehicle), sarà la base per una gamma completa. Secondo anticipazioni, l’autonomia potrebbe raggiungere i 700 km, mentre il powertrain dovrebbe garantire circa 600 CV. Prestazioni che posizionerebbero il modello ai vertici della categoria. Ma a quale prezzo? Con un costo stimato sopra le 120 mila euro, Jaguar punta decisamente al mercato premium.

La Design Vision Concept non è solo una vettura, ma una dichiarazione di intenti. Può Jaguar trasformarsi da icona di tradizione a pioniere dell’elettrico? Gli indizi, per ora, promettono una risposta positiva. I test su strada inizieranno dopo la presentazione, aprendo la strada a un futuro che punta molto in alto. Cosa ci riserveranno le scelte della casa britannica? A dicembre ne sapremo di più. Una cosa è certa intanto. Quale? Che Jaguar sta accelerando verso il futuro.