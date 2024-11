Bitcoin, ormai ci siamo: sta per arrivare a 100.000 dollari

Sta raccogliendo ancora tanto hype la moneta virtuale più famosa di tutte, ovvero il Bitcoin. La moneta infatti ha superato il suo all-time-high, raggiungendo dunque un nuovo record di valore. Dopo aver toccato quota 98.000 dollari, adesso l’obiettivo è quasi centrato: il Bitcoin potrebbe arrivare nelle prossime ore ai tanto agognati 100.000.

Bitcoin procede con la sua marcia trionfale: gli investitori esultano

Dietro questa corsa ci sono almeno due eventi chiave. Il primo è stato il debutto delle opzioni sull’ETF spot Bitcoin di BlackRock, l’iBit. Solo nel primo giorno, queste opzioni hanno registrato scambi per quasi 2 miliardi di dollari, un segnale forte che ha attirato l’attenzione degli investitori e ha dato slancio alla criptovaluta.

Un altro aspetto fondamentale per la grande crescita della moneta virtuale è da attribuire sicuramente ad un grande investimento. A farlo è stata MicroStrategy, che proprio negli ultimi tempi ha annunciato di aver acquistato nuovi Bitcoin. Tutto ciò sarebbe stato possibile grazie al finanziamento mediante la vendita di obbligazioni per il 50% del valore in più rispetto a quanto prestabilito. Al momento nelle mani di questa azienda c’è un totale di 331 mila Bitcoin, con gli ultimi 79.000 accumulati proprio nell’ultimo periodo. Al momento non esiste alcun competitor per MicroStrategy: il valore dei suoi Bitcoin supera i 16,5 miliardi di dollari.

Il co-fondatore di MicroStrategy, Michael Saylor, è stato uno dei primi a puntare sul Bitcoin, vedendolo come una copertura contro l’inflazione già nel 2020. Oggi, il suo approccio sembra dare i frutti sperati, visto che il valore del Bitcoin è ben al di sopra del costo medio sostenuto dall’azienda per accumularlo.

A questo punto non serve altro che aspettare, magari qualche ora, magari qualche giorno: il risultato molto probabilmente arriverà. Hanno fatto molto scalpore inoltre le notizie che hanno visto Bernstein ipotizzare che il Bitcoin nel 2025 potrebbe addirittura raggiungere quota 200.000 dollari; al momento sembra presto, ma mai dire mai.