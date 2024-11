Sciopero treni: 23 e 24 novembre giornate nere per i trasporti in Italia

Quando arrivano le problematiche legate ai trasporti, in Italia diventa un inferno. A quanto pare questo fine settimana risulterà un grave problema per tutti i viaggiatori. Secondo quanto riportato infatti è stato indetto ufficialmente uno sciopero nazionale del personale ferroviario. Ad essere coinvolte sono le società appartenenti alle varie aziende del settore, tra cui anche quella del Gruppo FSI.

Tutto partirà dalle 21:00 del 23, arrivando fino alle 20:59 del 24 novembre. In queste fasce giornaliere e orarie dunque son previsti forti disagi.

Sciopero dei treni per il 23 e il 24 novembre: è caos

Lo sciopero, programmato da oltre un mese, ha visto l’adesione anche dell’Assemblea Nazionale del personale di macchina e di bordo. La mobilitazione rientra nella vertenza per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale delle Attività Ferroviarie, un tema che da mesi alimenta tensioni tra i sindacati e le aziende. Tra le richieste principali dei lavoratori ci sono un contratto che tuteli meglio la salute e la sicurezza, turni meno stressanti e un recupero del potere d’acquisto perso a causa di contratti precedenti considerati inadeguati.

Durante le 24 ore di sciopero, i treni potranno subire cancellazioni o modifiche. Trenitalia e Italo hanno pubblicato sui loro siti ufficiali la lista dei treni garantiti (lista Italo), (lista Trenitalia), invitando i viaggiatori a consultare regolarmente le informazioni online per aggiornamenti in tempo reale.

Trenord ha comunicato che l’agitazione potrebbe interessare il servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza. Non sono previste fasce orarie di garanzia, ma per i collegamenti aeroportuali eventualmente cancellati saranno attivati servizi sostitutivi tramite autobus.

Le aziende consigliano ai passeggeri di utilizzare i canali digitali o di rivolgersi al personale in stazione per ricevere supporto. Chi viaggia in quei giorni è invitato a pianificare spostamenti alternativi o a verificare con attenzione lo stato del servizio.

Lo sciopero riflette le profonde preoccupazioni del settore ferroviario, in cui i lavoratori chiedono migliori condizioni contrattuali per garantire non solo i loro diritti, ma anche una maggiore sicurezza per tutti.