Google sta per rilasciare una nuova funzione. Quest’ultima è riservata all’app Benessere Digitale. Si tratta di un promemoria per il tempo trascorso sulle app. Quest’ultima ha il compito di aiutare gli utenti a monitorare il tempo trascorso sulle applicazioni. E non solo. Mira anche a gestire le tempistiche d’uso. Lo scopo di tale novità è quella di migliorare ulteriormente la sicurezza digitale di tutti gli utenti Google.

Google rilascia una nuova funzione per la sicurezza

La novità in arrivo non limita l’accesso alle app. Il suo compito è quello di fornire un avviso quando si supera una soglia di tempo giornaliero impostata. Il promemoria appare sotto forma di una notifica discreta nella parte superiore dello schermo. A differenza di strumenti più rigidi, che bloccano completamente l’accesso alle app una volta raggiunto un determinato limite, tale soluzione adotta un approccio più flessibile.

Con il suo uso Google informa gli utenti del tempo già trascorso su una specifica app. L’obiettivo è incoraggiare una gestione più consapevole del dispositivo. Il tutto lasciando comunque agli utenti la libertà di scegliere se e come intervenire. Con tali impostazioni i promemoria inviati da Google possono diventare un valido supporto per prendere maggiore consapevolezza delle proprie abitudini digitali.

Al momento, Benessere Digitale è in fase di distribuzione graduale. Una volta che raggiungerà tutti i dispositivi, attivarla è molto facile. Per farlo, basta accedere alle impostazioni. E poi “Benessere Digitale e Controllo Genitori”. Qui si deve selezionare l’opzione “Promemoria per il tempo di utilizzo”. A questo punto si potrà scegliere le app per le quali si desidera ricevere notifiche di tal tipo.

Il nuovo strumento si inserisce in un panorama di crescente attenzione al benessere digitale. Google intende rispondere alle esigenze di chi vuole mantenere il controllo sul proprio tempo senza ricorrere a soluzioni drastiche. Con il rilascio graduale sarà possibile ottenere i primi feedback dagli utenti per scoprire se i promemoria riusciranno davvero ad aiutare a gestire il proprio tempo.