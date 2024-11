Tesla è un marchio che sorprende sempre tutti grazie alle grandiose novità che è in grado di lanciare sul mercato. Non solo auto della prestazioni da fare invidia, auto a guida autonoma ma anche una serie di tecnologie che sono in grado di rispondere sempre di più alle esigenze degli utenti. Sembrerebbe che la casa automobilistica statunitense stia anche lavorando alla realizzazione di un veicolo dalle grande dimensioni. Un modello dedicato dunque a famiglie numerose oppure una novità del tutto differente?

Quel che sappiamo è che lo stesso Elon Musk avrebbe fatto intendere che ci si sta dedicando ad un veicolo più grande da affiancare alle vetture già presenti della gamma del marchio automobilistico statunitense. Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati finora.

Tesla: al lavoro su un veicolo di grandi dimensioni

Tra i progetti della casa automobilistica Tesla potrebbe esserci in programma ben altro oltre alla realizzazione di nuovi modelli e del tanto atteso Cybercab, robotaxi che sta già attirando l’attenzione di molti. Come accennato, lo stesso Musk, rispondendo ad alcuni utenti su X, avrebbe fatto intendere che Tesla sia al lavoro su un veicolo elettrico più grande. Non dimentichiamo che attualmente la gamma di veicoli del brand statunistense include già un veicolo in grado di ospitare fino a 7 passeggeri, ed è proprio la Model X.

Come ben sappiamo, quando parliamo della casa automobilistica Tesla parliamo di una realtà che tiene sempre in considerazione le esigenze degli utenti. In questo caso, verrebbero tenute in considerazione le esigenze delle famiglie numerose che necessitano dunque di un numero considerevole di posti dedicati ai passeggeri. Senza alcun dubbio, le novità che vedremo da parte del costruttore con a capo Elon Musk, nel corso del prossimo anno, saranno davvero tante. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.