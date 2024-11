Notizia nefasta per chi stia ancora utilizzando un dispositivo con iOS 8 o versioni precedenti. Apple ha annunciato che i backup uCloud non saranno più supportati su tali dispositivi a partire dal 18 dicembre 2024.

Ecco i dettagli

Dal prossimo dicembre 2024, Apple interromperà il supporto per i backup iCloud per tutti i dispositivi che non siano aggiornati a iOS 9 o versioni successive. Questo significa che, se non verrà aggiornato il dispositivo, non solo non possibile effettuare nuovi backup, ma tutti quelli esistenti verranno eliminati definitivamente.

Apple ha annunciato che, fino al 18 dicembre 2024, sarà possibile continuare a utilizzare i backup iCloud come di consueto. Tuttavia, dopo tale data, i dati salvati sui vecchi dispositivi verranno cancellati, a meno che non venga effettuato un aggiornamento del sistema operativo in maniera efficace.

Se l’iPhone o iPad è ancora su iOS 8, l’aggiornamento del sistema operativo a iOS 9 o versioni più recenti è la soluzione migliore per continuare a utilizzare i backup iCloud. L’aggiornamento permetterà di continuare a utilizzare iCloud per i backup, ma garantirà anche miglioramenti in termini di sicurezza e prestazioni.

Ad ogni modo, se per qualche motivo non si vuole o non si può aggiornare il dispositivo, Apple offre delle alternative. Gli utenti potranno comunque effettuare backup manuali tramite Mac o PC. Ecco come fare:

Su Mac: chi possiede un Mac con macOS Catalina o una versione successiva, può utilizzare il Finder per eseguire il backup manuale del dispositivo.

chi possiede un Mac con macOS Catalina o una versione successiva, può utilizzare il Finder per eseguire il backup manuale del dispositivo. Su PC o Mac più vecchi:S gli utenti con una versione precedente di macOS o un PC possono utilizzare iTunes o l’app Apple Devices per effettuare i backup.

iOS 8, rilasciato nel 2014, ha dieci anni di militanza nel settore, quindi questa modifica non è del tutto clamorosa. Ad ogni modo, Apple sta cercando di allineare i suoi servizi alle versioni più recenti del sistema operativo, riducendo il supporto per le versioni più datate del software per poter concentrare i propri sforzi su una piattaforma più sicura e stabile.