CoopVoce stravince: la EVO 20 non è mai costata così poco

L’intento di un gestore forte come CoopVoce è sempre quello di proporre le offerte più allettanti e probabilmente anche questa volta ci è riuscito. Per chi non se ne fosse ancora accorto magari dando uno sguardo al sito ufficiale, l’azienda ha scelto di optare per una nuova offerta che punta a farsi notare per alcuni aspetti. Il primo è sicuramente il prezzo contenuto , mentre il secondo riguarda i servizi inclusi. La promo si chiama EVO 20 e promette di essere una soluzione conveniente per chi cerca un piano telefonico completo, senza sorprese e con costi chiari.

Cosa include EVO 20 di CoopVoce

Con EVO 20, gli utenti possono contare ogni mese su:

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia; 1000 SMS , un’opzione interessante per chi utilizza ancora i messaggi tradizionali;

, un’opzione interessante per chi utilizza ancora i messaggi tradizionali; 20 GB di traffico dati in 4G, sufficienti per navigare e utilizzare le app più comuni.

Tutto questo è disponibile al costo di 4,90 euro al mese, un prezzo che CoopVoce garantisce rimarrà invariato nel tempo.

Un altro vantaggio di EVO 20 è l’attivazione gratuita per chi decide di aderire entro il 27 novembre 2024. Questa opportunità elimina qualsiasi costo iniziale, rendendo l’offerta ancora più interessante per chi vuole passare a CoopVoce senza spendere troppo.

Attivare EVO 20 è semplice: basta andare in un punto vendita Coop o utilizzare il sito ufficiale di CoopVoce. Si può mantenere il proprio numero o attivarne uno nuovo, a seconda delle necessità personali. Ovviamente l’attivazione avviene in maniera davvero rapida, soprattutto per coloro che attivano un nuovo numero. Si può attendere a casa la SIM o scegliere il formato virtuale chiamato eSIM.

Questa promozione dimostra come CoopVoce voglia rendere accessibile a tutti un servizio completo e senza vincoli. Se state cercando una soluzione economica e affidabile, EVO 20 potrebbe essere l’occasione giusta, ma attenzione a non superare la scadenza del 27 novembre.