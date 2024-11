La tecnologia Starlink potrebbe presto proporre un nuovo progresso per il settore dell’internet satellitare. Gwynne Shotwell, presidente di SpaceX, ha annunciato che il servizio potrebbe presto raggiungere una nuova velocità. Nello specifico, fino a 2 gigabit al secondo. Un incremento radicale rispetto alle prestazioni attuali. Al momento, gli utenti statunitensi registrano velocità medie di circa 79 Mbps in download e 10 Mbps in upload. Ciò secondo quanto emerso dai dati presentati da Ookla.

SpaceX lavora ad un nuovo progresso per la rete satellitare

Shotwell ha descritto il futuro della rete satellitare di Starlink, evidenziando miglioramenti fondamentali come fasci più piccoli, maggiore capacità per fascio e una latenza ridotta. Tali miglioramenti potrebbero eliminare la necessità, per gli utenti, di acquistare più parabole. Al momento, SpaceX non ha fornito dettagli tecnici su come verrà realizzato tale progresso. Lasciando aperte molte domande.

Un elemento importante sarà l’espansione del sistema di satelliti di Starlink. SpaceX vuole aumentare la quantità dei suoi satelliti presenti in orbita. Passando dagli attuali 6.600 a quasi 30.000. Tale espansione potrebbe essere accelerata grazie alla Starship, la nuova navicella progettata per lanciare satelliti più grandi. Shotwell ha dichiarato che SpaceX potrebbe effettuare fino a 400 lanci di Starship. Ciò nei prossimi quattro anni. Una prospettiva che potrebbe trasformare radicalmente l’infrastruttura di Starlink.

Anche se tali prospettive risultano estremamente promettenti, gli esperti del settore invitano alla cautela. Blair Levin, analista e ex capo dello staff FCC, ha sottolineato i potenziali limiti imposti dallo spettro radio. Quest’ultimo potrebbe ostacolare la capacità di Starlink di servire tutte le aree coperte. Inoltre, resta da capire se le attuali parabole saranno compatibili con le nuove velocità promesse. In alternativa, gli utenti dovranno acquistare nuovi dispositivi. Nel frattempo, la crescita della base utenti, raddoppiata a 4 milioni nell’ultimo anno, rappresenta una sfida significativa per mantenere standard di prestazioni elevati. Ciò specialmente se le aspettative degli utenti aumentano insieme alle promesse tecnologiche.