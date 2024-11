CoopVoce si prepara a celebrare il Black Friday 2024 con un’offerta imperdibile per nuovi e già clienti. A partire dal 28 novembre, sarà possibile attivare Evo Unlimited, una proposta che include minuti e Giga illimitati, con attivazione gratuita e un costo mensile di 9,90 euro. La promozione resterà valida fino al 4 dicembre, coprendo anche il Cyber Monday del 2 dicembre.

CoopVoce Evo Unlimited, un’offerta davvero imperdibile

L’offerta sarà accessibile ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del numero e ai già clienti CoopVoce interessati al cambio piano. Evo Unlimited include, oltre ai minuti e Giga illimitati, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali. Una novità rispetto alle versioni precedenti è l’assenza di limiti di velocità, offrendo così un’esperienza di navigazione ottimale.

Tuttavia, l’utilizzo dei dati sarà regolato: in caso di traffico mensile superiore a 500 Giga, la velocità potrebbe essere ridotta a 32 Kbps. La trasparenza delle condizioni contrattuali di CoopVoce permette agli utenti di gestire al meglio il proprio piano, evitando sorprese.

Per i nuovi clienti, i costi iniziali solitamente previsti per attivazione e SIM saranno azzerati. Sarà richiesto solo il pagamento anticipato del primo mese dell’offerta. Inoltre, chi acquisterà una Self SIM potrà attivare Evo Unlimited direttamente online, con un contributo di 9,90 euro che copre il primo mese e l’attivazione.

Evoluzione al passo con le esigenze dei clienti

La rete CoopVoce, che si appoggia a TIM per il 2G e il 4G, sta ampliando la propria copertura grazie alla progressiva integrazione con Vodafone, prevista entro fine 2024, e all’introduzione del 5G nel 2025. Al momento, i clienti possono usufruire della rete 4G con velocità fino a 150 Mbps e del servizio VoLTE per chiamate su rete 4G.

Evo Unlimited si aggiunge alle offerte competitive di CoopVoce, che garantiscono tariffe trasparenti e servizi dedicati come il rinnovo facile e l’uso in roaming europeo senza costi aggiuntivi. Una proposta che conferma l’impegno dell’operatore virtuale nel soddisfare le esigenze dei propri utenti.