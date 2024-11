Vodafone Silver: le due offerte sorprendenti partono da 7€

Con un cambio di operatore in mente, gli utenti potrebbero propendere per ogni tipo di soluzione. Ce ne sono alcune che possono tornare certamente più utili, soprattutto quando si tratta di Vodafone.

L’azienda anglosassone ha infatti al momento due nuove offerte che potrebbero interessare chiunque. Si chiamano Silver 100 e Silver 150, pensate per chi arriva da Iliad o dagli operatori virtuali. Queste promozioni sono semplici, convenienti e offrono una grande quantità di dati a prezzi competitivi.

Vodafone: ecco cosa c’è nelle tanto acclamate Silver

La Silver 100 include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

200 SMS verso tutti;

100 GB di traffico dati in 4G.

Il prezzo è di soli 7,99€ al mese.

Se invece avete bisogno di più giga, c’è la Silver 150, che offre:

Minuti illimitati;

200 SMS;

150 GB di traffico dati in 4G.

Questa opzione costa 9,99€ al mese.

La sorpresa non finisce qui. Per entrambe le offerte, il costo del primo mese è di soli 5€. Una soluzione ideale per provare il servizio Vodafone senza spendere troppo all’inizio.

Vuoi ancora più giga? Attiva SmartPay

Se i giga non ti bastano, puoi aggiungerne altri 50 gratuitamente. Come? Basta attivare il servizio SmartPay, che permette di pagare l’offerta direttamente dal conto corrente o dalla carta di credito. È una funzione utile e senza costi aggiuntivi.

Entrambe le offerte, che peraltro erano già disponibili durante lo scorso inverno 2023, possono essere scelte solo da alcuni utenti. Va infatti precisato che Vodafone vuole mettere in difficoltà i gestori virtuali e Iliad ed è pertanto che solo chi arriva da questa realtà potrà scegliere le due Silver.

Potete attivare Silver 100 o Silver 150 in un negozio Vodafone o tramite il sito ufficiale dell’operatore. Ricordate di verificare se il vostro numero rientra tra quelli compatibili.

Con Vodafone, avete tutta la comodità di minuti illimitati, tanti giga e un prezzo chiaro. Se stavate cercando un’offerta semplice e conveniente, questa potrebbe essere quella giusta per voi. Ovviamente tutto è destinato a scomparire entro il mese di dicembre.