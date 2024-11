Google sta testando un aggiornamento davvero importante per il feed di Discover. Ciò attraverso l’ integrazione di alcuni aspetti del linguaggio del design di “Material You”. Il quale punta a un’interfaccia più moderna, dinamica e personalizzata. L’azienda non ha sviluppato un cambiamento radicale, ma ha apportato comunque modifiche che migliorano la coerenza estetica con il resto delle applicazioni di Google, da poco rinnovate. Tale aggiornamento è ancora in fase di test e, per ora, solo un ristretto numero di persone può accedervi.

Material You: il futuro della personalizzazione nel mondo Google

Tra le novità più evidenti vi è l’introduzione di un pulsante circolare “+” che appare su alcune schede delle notizie. Al momento, non è chiaro cosa possa fare questo nuovo elemento, poiché non è attivo su tutte le card. Ma l’assenza di un’azione specifica suggerisce che potrebbe essere legato a funzioni future, ancora in fase di sviluppo. Un altro cambiamento da sottolineare riguarda il layout delle schede. Infatti le immagini ora occupano l’intera card, con angoli arrotondati. Mentre il titolo è spostato in una sezione inferiore. Questa disposizione elimina la separazione orizzontale tra gli elementi, e contribuisce a conferire un aspetto più fluido e armonioso all’intero feed.

Tutto ciò rende l’esperienza di navigazione ancora più piacevole. Molto simile a quella di altre app che hanno già abbracciato Material You. Se la versione finale del nuovo design sarà ben accolta, probabilmente verrà estesa a un pubblico più ampio già nei prossimi mesi. Insomma, Material You, il linguaggio grafico che Google ha introdotto con “Android 12” si basa sulla personalizzazione e sull’armonia visiva. Con questo approccio, l’interfaccia si adatta in base alle preferenze dell’utente, modificando i colori, le forme e i layout. L’obiettivo di Google è quindi quello di creare un sistema in cui ogni applicazione, inclusa Discover, possa integrarsi perfettamente con il resto del sistema operativo. Offrendo un’esperienza unica e altamente personalizzabile.

Tale evoluzione si inserisce in un più ampio movimento che riguarda l’intero mondo Google, che si propone di rendere ogni applicazione, dalle GoogleApp a YouTube, più omogenea e visivamente coerente. Non è un caso che altre applicazioni, come YouTubeMusic, abbiano già adottato questo linguaggio, con risultati positivi in termini di usabilità e estetica. Discover si allinea ora a questa visione, cercando di offrire un’esperienza d’uso che sia tanto visivamente piacevole quanto funzionale.