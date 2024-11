Vodafone Special: le offerte migliori di novembre partono da 7,99 euro

Vodafone presenta due offerte pensate per chi desidera un piano mobile ricco di giga, ma senza spendere troppo. Stiamo parlando di Silver 100 e Silver 150, due promozioni riservate esclusivamente ai nuovi clienti che provengono da Iliad o da operatori virtuali (MVNO). Scopriamo i dettagli!

Silver 100: tutto quello che ti serve a 7,99 €

Con la Silver 100, Vodafone offre:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS inclusi;

inclusi; 100 GB di traffico dati in 4G.

Tutto ciò risulta davvero interessante in quanto il prezzo mensile equivale a soli 7,99 €. La vera sorpresa però è che il primo mese costa solo 5 €. Siamo quindi di fronte ad una promo che può essere ideale per molti, a maggior ragion con un prezzo così competitivo.

Silver 150: ancora più Giga a 9,99 €

Se hai bisogno di ancora più Giga, la Silver 150 fa al caso tuo. Include:

Minuti illimitati ;

; 200 SMS ;

; 150 GB di traffico dati in 4G.

Anche in questo caso, il primo mese è scontato a 5 €, mentre i mesi successivi il costo sarà di 9,99 €. Un’offerta che combina convenienza e quantità di dati per chi utilizza lo smartphone in modo intensivo.

50 GB extra con SmartPay

Entrambe le offerte possono essere ulteriormente migliorate. Attivando il servizio gratuito SmartPay, che permette di ricaricare automaticamente dal proprio conto corrente o carta di credito, si ottengono 50 GB in più al mese senza costi aggiuntivi. Un incentivo interessante per chi vuole più semplicità e autonomia nella gestione del piano.

Come attivare queste promozioni

Le offerte Silver 100 e Silver 150 sono disponibili per chi passa a Vodafone da Iliad o altri operatori virtuali. Ti basterà recarti in un negozio Vodafone o attivare l’offerta online tramite il sito ufficiale.

Perdere un’opportunità del genere dunque potrebbe essere motivo di grande rimpianto. Proprio a tal proposito il consiglio è quello di fare quanto prima onde evitare che le offerte indicate poco più in alto possano scadere.