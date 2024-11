Il lancio di PlayStation 5 Pro è stato in un certo quel modo il lancio della discordia, tutti gli utenti sono infatti rimasti a dir poco scioccati dal prezzo di mercato della console al punto che in rete hanno iniziato a circolare numerosi dubbi in merito la resa in termini di vendite del prodotto, quest’ultima è arrivata sul mercato il 7 novembre e dopo oltre una settimana sta iniziando a circolare i primi dati sulle vendite in America della console.

Ad esprimersi a riguardo è stato l’analista Matt Piscatella che ha affermato: “PS5 Pro ha fatto registrare un ottimo debutto, totalizzando vendite analoghe a quelle del lancio di PS4 Pro. Potrò però scendere più nel dettaglio solo fra qualche settimana.“.

Sony forse aveva ragione

Prima di trarre qualsiasi tipologia di conclusione, è bene rammentare che i numeri di vendita vicini al lancio di un qualsiasi prodotto hanno una logica tutta loro e non consentono di fare una stima adeguata per il futuro, infatti per fare ciò servirà attendere i numeri basati su un periodo molto più lungo che consentiranno di avere una visione più reale delle vendite del prodotto, allo stato attuale la console in questione sta seguendo esattamente le orme del modello precedente, proprio come aveva previsto Sony, che infatti vista la natura di nicchia della console attuale è precedente prevedeva i medesimi numeri, fino a questo momento sta avendo ragione dal momento che una piccola nicchia sta acquistando PlayStation 5 pro che mira a costituire il 20% della vendita totale di PlayStation 5 esattamente come fece PlayStation 4 Pro con PlayStation 4.

Non rimane dunque che attendere per vedere come proseguiranno le vendite della console e si andranno incontro a un regime costante come accaduto in passato o se assisteremo a un tracollo verticale legato al calo dell’entusiasmo inerente il lancio appena avvenuto.